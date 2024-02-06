بايدن أهان نتنياهو والبيت الأبيض ينفي!

نفى البيت الأبيض تقريرا صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع يفيد بأن الرئيس بايدن أهان بشكل خاص رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووصفه بأنه "رجل سيئ". جيفري كلارك – فوكس نيوز

كتب كاتب العمود في مجلة بوليتيكو، جوناثان مارتن، في مقال يحذّر فيه بايدن: "مثل أي شخص في الإدارة وأي ديمقراطي ذي نبض، فإنه يشك بشدة في بنيامين نتنياهو، وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "رجل سيئ".

وعارض المتحدث باسم بايدن، أندرو بيتس، هذه التعليقات، وقال لصحيفة بوليتيكو إن "الرئيس لم يقل ذلك، ولن يفعل ذلك"، مشيرًا أيضًا إلى أن بايدن ونتنياهو تربطهما "علاقة طويلة الأمد ومحترمة في العلن وفي السر".

وكتب مارتن أن بايدن لديه "خوف عميق" من أن يجرّ نتنياهو الولايات المتحدة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط، بحيث يضمن استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية والقوات إلى المنطقة. وفي ظل هذه الدوامة، تبدد الضغوط الدولية على نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، وتبدد الصعوبات السياسية الداخلية التي يواجهها.

وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب لمارتن: "لقد كان هناك إجماع على أن هذه الحرب بين إسرائيل وغزة يجب أن تنتهي الآن، وأن بايدن بحاجة إلى الوقوف في وجه بيبي".

وقال نفس العضو الديمقراطي في الكونجرس لمارتن: "هذه كارثة سياسية". "القاعدة غاضبة حقًا - وهم لا يمثلون اليساريين فقط. لم أر قط مثل هذا العمق من الألم الذي رأيته بشأن قضية غزة هذه. بيبي شخص سام في نظر معطم الناخبين الديمقراطيين، ويجب على بايدن أن ينأى بنفسه عنه".

لقد تعرض بايدن لانتقادات من مسؤولين سابقين في عهد أوباما بسبب حملة إعادة انتخابه ودعمه العلني لنتنياهو.

قال تومي فيتور، المسؤول السابق في إدارة أوباما ومضيف البث الصوتي: "إنك تخلق تحديات سياسية لنفسك عندما لا تتوافق رسائلك العامة والخاصة". "فالناس لا يرون جو بايدن وهو يوبخ بيبي على الهاتف."

المصدر: فوكس نيوز

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