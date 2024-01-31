خبير يقوّم إمكانية تنفيذ الولايات المتحدة عملية سرية ضد إيران

يترقبون في أوساط الخبراء رد الولايات المتحدة على إيران، انتقامًا لمقتل جنودها. حول ذلك، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد":

أصبح من المعروف أن الولايات المتحدة تدرس خيارات مختلفة للرد على مهاجمة قاعدتها في الشرق الأوسط. وبحسب مصدر في بلومبرغ، فإن أحد الخيارات تنفيذ عملية سرية تضرب خلالها واشنطن إيران. وفي الوقت نفسه، لن تعلن الولايات المتحدة مشاركتها في العملية، لكنها "سترسل إشارة واضحة" إلى طهران. وفي الخيار الثاني، يجري الحديث عن استهداف مسؤولين إيرانيين.

وفي الصدد، قال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، سيميون باغداساروف: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الضربة لم يتم تنفيذها على أهداف أميركية في سوريا والعراق، إنما على قاعدة في الأراضي الأردنية، حيث مؤخرة المجموعة الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط. مقتل جنود أميركيين في الهجوم، سيُضطر واشنطن إلى الرد".

"يمكن للأميركيين ضرب قواعد الحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق ولبنان. وفي هذه الحالة، يجب أن نتوقع هجمات انتقامية من قبل وكلاء إيران على أهداف أميركية في كردستان. وبالتالي، هناك احتمال لمزيد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط".

وأضاف باغداساروف: "سيزداد التوتر أكثر إذا قررت الولايات المتحدة ضرب الأراضي الإيرانية. هذا الإجراء يمكن أن يدفع طهران إلى مهاجمة القواعد الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى حرب مفتوحة بين الدولتين".

“لذا يواجه بايدن خيارًا صعبًا، وينتقد ترامب وأنصاره الرئيس لفشل واشنطن في الرد على مهاجمة أهداف أميركية في الشرق الأوسط. وعلى العكس من ذلك، تعارض القوى السياسية الأخرى التصعيد في المنطقة. لذلك، إذا تبين أن الإيرانيين هم من نفذوا الهجوم، فسيتعين على البيت الأبيض أن يفكر مليًا في خيارات الرد".

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