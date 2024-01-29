هل سترد الولايات المتحدة على مقتل قواتها في قاعدة البرج 22؟

"سنحاسب كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها". هكذا ردّ بايدن على حادثة استهداف القوات الأمريكية بواسطة طائرة دون طيار، فشلت الدفاعات في صدّها. ماكس بوت – واشنطن بوست

يرى الكاتب أن حادث استهداف القوات الأمريكية على الحدود الأردنية كان سيحدث عاجلاً أم آجلاً، فقد كانت إيران على وشك تجاوز الخط الأحمر الأمريكي.

منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، صعدت المجموعات المسلحة هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا. ووقع ما لا يقل عن 160 هجومًا من هذا القبيل في أقل من أربعة أشهر باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ. وقد أصيب حوالي 70 جنديًا أمريكيًا – بما في ذلك في هجوم صاروخي في 20 ينايرعلى قاعدة جوية عملاقة في محافظة الأنبار العراقية – ولكن لم يُقتل أي منهم.

نفذ حظ القوات الأمريكية أخيرا يوم الأحد عندما ضربت طائرة دون طيار موقعا أمريكيا صغيرا يعرف باسم البرج 22 في الأراضي الأردنية بالقرب من الحدود مع العراق وسوريا، فقتلت ثلاثة أفراد عسكريين أمريكيين وأصابت أكثر من 30 آخرين. مما أثار تساؤلات ملحة حول سبب فشل الدفاعات الجوية الأمريكية في العمل. وتعهد بايدن قائلاً: "سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها".

من الواضح أن مقتل أفراد الخدمة الأمريكية يتطلب رد فعل أكبر مما فعلته الولايات المتحدة حتى الآن بضربات جوية محدودة - كان آخرها في العراق يوم الثلاثاء. ولكن ليس من الواضح ما ينبغي أن يكون عليه هذا الرد، لأنه من الصعب للغاية معرفة كيفية الرد على الحرب بالوكالة.

قدّم السيناتور ليندسي جراهام (الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا) وهو من الصقور نصيحة متوقعة، دعا بايدن من خلالها إلى: "ضرب أهداف ذات أهمية داخل إيران". وطالب السيناتور جون كورنين (جمهوري من تكساس)، وهو من الصقور الآخرين، بـ "استهداف طهران". لكن تذكر أنه حتى الرئيس دونالد ترامب لم يكن مستعدًا للهجوم داخل إيران. وفي عام 2019، اقترب ترامب من الأمر بشن ضربات جوية في إيران ردًا على إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار، لكنه غيّر رأيه في اللحظة الأخيرة. ولسبب وجيه فعلى الرغم من أن إيران ترعى مجموعات مسلحة ضد الولايات المتحدة، فقد كان جميع رؤسائها يدركون أن التورط في صراع كبير مع إيران ليس في مصلحة أحد.

يهاجم الحوثيون الشحن في مضيق باب المندب، وهو ممر بحري يتعامل مع ما يقرب من ثلث حركة سفن الحاويات في العالم، ويتسبب في رفع تكاليف الشحن. تخيل الآن لو أن إيران استخدمت الطائرات دون طيار والألغام والصواريخ لإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر أكثر أهمية يتعامل مع حوالي ثلث تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم. لكن الصراع مع إيران قد يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الأخرى التي تحاول التغلب الآن على التضخم في عصر الوباء.

وهذا ليس الرادع الوحيد الذي تمتلكه إيران: فقد زودت حزب الله، حليفها في لبنان، بما لا يقل عن 150 ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل. وآخر ما تحتاج إليه إسرائيل هو حرب على جبهتين.

ولكن على الرغم من أن إدارة بايدن يجب أن تمتنع عن قصف إيران، فمن الواضح أنها بحاجة إلى القيام بأكثر مما كانت تفعله في التصدي للعدوان الإيراني. كانت إدارة بايدن مترددة بشكل مفهوم في الوقوع في دوامة تصعيدية مع إيران، ولكن حان الوقت للقول لإيران بأنها لا تستطيع قتل القوات الأمريكية دون عقاب.

قد لا تهتم طهران إذا استهدفت الولايات المتحدة المزيد من أفراد الميليشيات أو حتى قادة الميليشيات، فهي قابلة للتعويض، من وجهة نظر الكاتب. ولذلك يمكن للولايات المتحدة أن تستهدف أفراد فيلق القدس في اليمن أو العراق أو سوريا أو لبنان، بدءاً بخليفة سليماني، العميد اسماعيل قاآني. وهناك الكثير من ضباط الحرس الثوري الإيراني المرؤوسين الذين يمكن أن يكونوا أيضًا في مرمى النيران، كالقائد خليل زاهدي، الذي يشرف على الوجود الإيراني الواسع في سوريا.

بالإضافة إلى استهداف العملاء الإيرانيين، يجب على إدارة بايدن بذل المزيد من الجهد لاستهداف الاقتصاد الإيراني بالعقوبات. وعندما تولى بايدن منصبه، خفف من تطبيق العقوبات على أمل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي خرج منه ترامب بحماقة. لكن الاتفاق النووي لا يزال ميتا، لذا لا يوجد سبب وجيه لعدم الاستمرار في تشديد العقوبات على إيران.

لقد كان بايدن مدركًا للحاجة إلى ردع إيران مع عدم الدخول في حرب كبيرة مع الجمهورية الإسلامية، ولكن من الواضح أن الخطوات التي اتخذها حتى الآن لم تكن كافية لحماية القوات الأمريكية في المنطقة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد - دون الذهاب إلى أبعد من ذلك والتسبب في حريق إقليمي أوسع نطاقا.

المصدر: واشنطن بوست

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