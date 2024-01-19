يزوّدون الجنود الأوكرانيين بالمخدرات والكحول، للتغلب على التعب والخوف، ويدفعون بهم إلى الموت.حول ذلك، كتب سيرغي ليونوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

قالت والدة جندي أوكراني قتل في المعارك، إن القادة يقدمون للجنود مؤثرات عقلية ومواد كحولية للتغلب على التعب وقلة النوم والخوف.

مثل هذه الأدلة تتناهى من أوكرانيا منذ سنوات عديدة، حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة. فقد أفاد قناصة من مجموعة القوات "الجنوبية" عن حالات غريبة،عندما كان يخرج جنود القوات المسلحة الأوكرانية من خنادقهم ويتقدمون للأمام بلاأسلحة أو دروع أو معدات.

ويؤكد الأسرى هذه الحقائق أيضًا.

وقال رئيس مجلس إدارة منظمة "ضباط روسيا"، المقدم الاحتياطي رومان شكورلاتوف، لـ"أرغومينتي إي فاكتي"، إن تاريخ المخدرات في القوات المسلحة الأوكرانية له جذور طويلة ويمتد إلى أيام الميدان. "في الميدان أثناء الانقلاب، كانت إحدى تقنيات تسخين عدوانية الجماهير هي ضخها بالمؤثرات العقلية؛ حيث كانت تخلط مع الشاي الساخن والحساء مجانًا. شارك القيمون الغربيون في ذلك. عندما أطلقت أوكرانيا ما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب، للاستيلاء بالقوة على منطقة دونباس المتمردة، جرى أيضًا تزويد القوات بالمؤثرات العقلية. وشركات الأدوية الغربية كانت تختبر بالفعل تقنيات جديدة على مقاتلي بانديرا".

وبحسب شكورلاتوف، فإن مثل هذه التجارب ازدهرت مع بداية العملة العسكرية الخاصة، فـ "كانت الشركات الغربية وأجهزة الاستخبارات، وقبل كل شيء البنتاغون، مهتمة بمعرفة تأثيرات بعض المركبات في بشر حقيقيين في ظروف شديدة الوطأة".

المخدرات، بحسب ضيف الصحيفة، موجودة بطريقة أو بأخرى في جميع الصراعات العسكرية. فـ "باستخدام المركبات الاصطناعية، يحاول علم الصيدلة تربية ما يسمى بالجنود العالميين الذين لا يشعرون بالشفقة، ولديهم عتبة ألم منخفضة، ولا يريدون النوم أو الراحة. هذه المحاولات قائمة منذ قرون. وهي مستمرة".

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