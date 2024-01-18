المعارضة تهزم أردوغان في اسطنبول

تشير استطلاعات الرأي في تركيا إلى فوز ممثل المعارضة على ممثل أردوغان في اسطنبول. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

يتقدم رئيس بلدية اسطنبول الحالي، أكرم إمام أوغلو، الذي يمثل معسكر المعارضة، في الشعبية على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم مراد كوروم. يأتي هذا الوضع، قبل أقل من ثلاثة أشهر على بدء الانتخابات البلدية. وقد اتضح ذلك من نتائج الدراسات الاجتماعية التي أجريت مباشرة بعد تقديم حزب العدالة والتنمية مرشحه في 7 كانون الثاني/ يناير. حتى تلك اللحظة، كانت هناك افتراضات بأن المؤسسة الحاكمة سترشح شخصية أقوى. ولكن، كما يقول الخبراء، لهذا الاختيار منطقه الخاص.

وفي الصدد، قال المستشرق رسلان سليمانوف لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، تعليقًا على سبب اعتماد الرئيس التركي على كوروم: "المشكلة هي أن خيارات أردوغان من المرشحين، من حيث المبدأ، ضيقة للغاية. ولهذا السبب، لم يعلن حزب العدالة والتنمية لفترة طويلة عمن سيمثله في السباق على منصب رئيس البلدية. وعلى وجه الخصوص، ذُكر اسم وزير الداخلية علي يرليكاي، الذي أثبت حضوره بشكل جيد في الأشهر الأخيرة، ولكن، على ما يبدو، تقرر عدم انتزاعه من منصبه الحالي. مراد كوروممهمّ بالنسبة لأردوغان، في المقام الأول باعتباره شخصية مخلصة ومطيعة للغاية. وفي حال نجاحه، فإن الرئيس التركي سيقدم هذا النصر كنصر شخصي له، ومن الواضح أنه سيؤثر في المستقبل في سياسة رئاسة البلدية".

وأشار سليمانوف إلى أن "كوروم معروف بكونه أحد المدافعين عن عفو ​​البناء، والذيبموجبه تمكن مئات آلاف المواطنين الأتراك من ترخيص البناء غير المصرح به والمباني غير القانونية الأخرى مقابل رسوم رمزية للدولة. وكما يرى كثيرون، كان هذا أحد أسباب سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في زلزال العام الماضي في جنوب شرق تركيا".

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