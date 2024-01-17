أردوغان يراهن على انقسام داخل التشكيلات الكردية

أكراد شمال شرق سوريا يدفعون ثمن مقتل الجنود الأتراك في العراق. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

كثفت تركيا هجماتها ضد القوات الكردية التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا. جاء ذلك ردًا على مقتل تسعة جنود أتراك في العراق المجاور، على يد مسلحي حزب العمال الكردستاني. وقد أدت عملية أنقرة إلى تعطيل عدد من المرافق الاقتصادية ومرافق الطاقة في منطقة الأكراد السوريين الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

وبحسب محلل للشؤون التركية والعراقية، فإن تركيا ترد بشكل متزايد على أي هجمات يقوم بها حزب العمال الكردستاني على قواتها في كردستان العراق، من خلال عمليات انتقامية واسعة النطاق ضد قوات سوريا الديمقراطية في سوريا. وهذه السياسة لا تهدف فقط إلى الانتقام، بل وتخدم غرضين، أولهما، ضرورة دق إسفين بين حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية. فقسد باتت تعلم أن هجمات حزب العمال الكردستاني في العراق تؤدي إلى هجمات عليهم في سوريا، وتنتظر أن يأخذ حزب العمال الكردستاني ذلك في الاعتبار؛

وثانيهما، تركيا تريد أن تجعل ثمن هجمات حزب العمال الكردستاني على القوات التركية أكبر بكثير. ويبدو أن الهدف هو التأكد من أن ثمن مثل هذه الهجمات يفوق الفوائد التي يجنيها حزب العمال الكردستاني. وهذا من شأنه أن يغير الوضع بشكل جذري، حيث أن عمليات الكر والفر عنصر أساسي في تكتيكات حزب العمال الكردستاني.

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