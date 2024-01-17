المجتمع الألماني لا يصدق إمكانية نشوب حرب مع روسيا. حول ذلك، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، مستندا إلى رأي الباحث السياسي الألماني، ألكسندر راهر:

أصبح معروفًا عن استعدادات ألمانيا لحرب مرتقبة بين الناتو وروسيا. فقد تحدثت صحيفة بيلد عن ذلك، نقلاً عن وثيقة سرية للجيش الألماني. وبالتالي، ووفقاً لتوقعات وزارة الدفاع الألمانية، يمكن أن يبدأ الصراع في وقت مبكر من صيف العام 2025. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يحدث التصعيد في فبراير 2024، عندما يشن الجيش الروسي هجومًا نشطًا في أوكرانيا.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر: "صحيفة بيلد، معروفة باستفزازاتها وإثارة المشاعر. لذلك، ينبغي التعامل مع منشور ريبكي بدرجة من الشك. من المهم أن نفهم السياق الذي صدرت فيه هذه المقالة. فالولايات المتحدة ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتحاول تحميل الأوروبيين عبء هذه المهمة. إنهم يريدون إجبار ألمانيا على أن تصبح المانح الرئيس للمساعدات المالية لأوكرانيا. ولكن الألمان سئموا من هذا الصراع، لذلك تم استخدام الحجج حول هجوم روسي وشيك على الناتو".

و"مع ذلك، إذا كانت الوثيقة المذكورة صحيحة، فيجب اعتبارها أحد "سيناريوهات العمل" التي تم تطويرها داخل وزارة الدفاع الألمانية. على سبيل المثال، لا تزال إدارة شولتس تتحفظ على لا تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس. وهذا لا ينبع من منطلق سلمي، إنما بسبب مخاوف من تصعيد أكبر".

وأضاف راهر: "لا أظن أن ألمانيا تحاول صرف انتباه مواطنيها عن مشاكل البلاد الداخلية، من خلال المقال الذي نشرته صحيفة بيلد. الألمان، ليسوا أغبياء. لا يمكن تخويف المجتمع الألماني بالحرب مع روسيا. ولا أحد هنا يؤمن بإمكانية نشوب صراع مسلح. على الأرجح، بيت القصيد هو على وجه التحديد الضجة داخل قيادة الاتحاد الأوروبي".

"يرى بعض السياسيين في الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا لا يمكن أن تخسر، لأن هذا سيضعف الناتو. ويحاول آخرون، كما نرى من المسيرات في دافوس، الترويج لبدء مفاوضات سلام بين الأطراف المتحاربة. وهذا الموقف لا يروق للجميع".

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