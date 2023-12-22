يجب على الكونغرس أن يمنع جنون بايدن بشأن الحدود المفتوحة. ودون تغييرات سياسية فإن كل دولار يدفع للإدارة سيجعل الأمو أسوأ بكثير. إيلي كوهين – د. كيفن روبرتز/ فوكس نيوز

يسارع المشرعون في مجلس الشيوخ لتسريع منح إدارة بايدن مليارات الدولارات الإضافية لمواصلة أجندة الحدود المفتوحة الخطيرة للهجرة. ويبين المشهد في أريزونا في قطاع توكسون الحدودي تجمّع أكثر من 15 ألف مهاجر في أسبوع واحد. وتوقفت الجمارك الأمريكية عن معالجة المركبات عند موانئ الدخول وأغلقت الميناء، وتم استنفار جميع الموظفين لاستقبال المهاجرين غير الشرعييين.

فشلت قيادة مجلس الشيوخ حتى الآن في الحصول على ما يكفي من أصوات لتمرير مبلغ 10.7 مليار دولار المخصص لعلامة الإدارة التجارية "أمن الحدود" لأن القانون لا يتضمن التغييرات الحقيقية في سياسة أمن الحدود المطلوب والموجود في البند H.R.2 من قانون تأمين الحدود.

يجب أن لا يتم منح هذه الإدارة دولارا واحدا لأن القانون سيؤدي إلى انعدام الأمن وسيمكّن عصابات المخدرات من تحويل تهريب البشر إلى صناعة بمليارات الدولارات. وسيسمح القانون بتدفق الفنتانيل وسيعرّض البلاد للإرهاب.

لماذا لا يتم تبني الحل الذي قدمه المحافظون في مجلس النواب في مايو؟ يقضي الحل باستئناف بناء الجدار الحدودي مع أنظمة مراقبة عالية التقنية، وإغلاق عمليات الاحتيال في اللجوء، وتعزيز الإفراج المشروط عن المهاجرين وإنهاء ثغرات الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم.

يبدو أن هذه الإدارة وحلفاءها الديمقراطيين ليس لديهم مصلحة في إصلاح الفوضى التي خلقوها ويسعون لضخ المزيد من الأموال في أجندتهم الأمريكية الأخيرة. والمنطق الأعوج الذي يتبناه اليسار يقلل من أهمية الكارثة. قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية في المجلس: القضية حزبية وعمرها عقود. لماذا لا تتم الموافقة على بضعة مليارات لتأمين الحدود؟ وكأنه يقول أن من لا يوافق فهو ضد أمن الحدود.

يجب على المحافظين أن يوقفوا الديمقراطيين عند حدهم، كما أن عليهم أن يجبروا الحكومة على القيام بحماية الشعب الأمريكي وتأمين الوطن.

المصدر: فوكس نيوز

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