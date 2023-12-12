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الجوع مشكلة في كل مجموعة ديمغرافية في أمريكا

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الجوع مشكلة في كل مجموعة ديمغرافية في أمريكا
RT
الجوع مشكلة في كل مجموعة ديمغرافية في أمريكا
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يروج بايدن للاقتصاد القوي بينما يعاني عدد متزايد من الأمريكيين من صعوبات بالغة من أجل توفير الغذاء، وفق هانا بانريك في فوكس نيوز.

يلجأ عدد متزايد من الأمريكيين إلى بنوك الطعام. وكشف العديد منهم عن أنهم "خائفون" من المستقبل ويكافحون من أجل إطعام أسرهم بسبب ارتفاع أسعار البقالة وفق تقرير جديد.

قالت جانيت أورتيجوزا، لشبكة إن بي سي: كنت قادرة على الحصول على خمسة أكياس من البقالة مقابل 50 دولارا. أما الآن فأحصل على كيس واحد مقابل 50 دولارا. وأنا خائفة من إنجاب طفل آخر.

أما كارل ويليت من أوغوستا، فقد صرّح لشبكة إن بي سي أنه أصبح يعتمد على بنك الطعام باستمرار لأول مرة في حياته. ووصف الوصع بأنه يشبه "حبل المشنقة حول رقبتك". وأضاف مستنكرا" لماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل الفظيع بما لا يتناسب مع الدخول؟

قالت رئيسة منظمة Feeding America أن الطلب على بنوك الطعام أصبح أعلى بكثير مما كان عليه أثناء جائحة كوفيد 19. ووصفت قضية أورتيجوزا بأنها ليست قضية فردية، بل قضية أمريكية. فالجوع مشكلة في أمريكيا عبر كل مجموعة ديمغرافية، حتى مع الدخول الأعلى. ووفق رئيسة المنظمة: صناديق الطعام أصبحت أصغر فأصغر، والطوابير تطول أكثر فأكثر، وأنا أشعر أن الاكتئاب قادم.

في النهاية تستعرض الكاتبة استطلاعا للرأي أجرته مؤخرا شبكة فوكس نيوزيبيّن أن 78% من الأمريكيين يقيمون الاقتصاد سلبا. كما أن 67% من الناخبين يعتقدون أن الاقتصاد يتجه للأسوأ.

المصدر: فوكس نيوز

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