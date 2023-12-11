اتفاق بين موسكو والرياض قد يؤدي إلى فوز ترامب

كتب أنطون روشا في صحيفة Advance الكرواتية أن التعاون بين روسيا والسعودية في خفض إنتاج النفط سيحدث تحولا في سوق النفط، ويجبر النخب الأمريكية على التصويت لترامب بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف روشا في مقاله: "لاحظت مصادر في سوق النفط أن تأكيد الكرملين والرياض على دعم خطة خفض الإنتاج يبدو بمثابة إشارة إلى دول أوبك+ التي لم تخفض الإنتاج أو خفضته بشكل غير كاف، حيث دعا الزعيمان الروسي والسعودي مجموعة أوبك+ إلى خفض إنتاج النفط "لصالح الاقتصاد العالمي".

كما أشار الكاتب في مقاله إلى أن "روسيا والصين تلعبان دورا كبيرا في المصالحة بين السعوديين وإيران وتساهمان في تشكيل سياق ودي لتنمية العلاقات الثنائية".

ويضيف الصحفي أن "تغيرات تكتونية تحدث حاليا في الشرق الأوسط بسبب تراجع النفوذ الأمريكي".

من ناحية أخرى لفت إلى أن زيارة جو بايدن للرياض العام الماضي "فشلت فشلا ذريعا حيث لم يتمكن الرئيس الأمريكي من إقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار في السوق في حين أظهرت زيارة بوتين أن روسيا نجحت في أخذ مكان واشنطن في الشرق الأوسط".

ويتوقع روشا أن فشل جو بايدن في مفاوضات زيادة إنتاج النفط سيكلف الرئيس الأمريكي غاليا الأمر الذي سيغضب النخب الأمريكية التي لن تتهاون معه وستبذل قصارى جهدها لإعادة دونالد ترامب إلى السلطة".

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي الإمارات والسعودية وبحث قضايا التعاون وملفات عديدة.

المصدر: نوفوستي

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