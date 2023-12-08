تنابز بالألقاب في إحدى المناظرات الرئاسية الأمريكية

وصلت المعارك الكلامية بين المتناظرين فيفيك راماسوامي وكريس كريستي إلى حد التنابز بالألقاب فكيف بدا الأمر وفق آلان سميث في NBC نيوز؟

اندلعت معركة كلامية حامية بين حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، و رجل الأعمال، فيفيك راماسوامي بعد أن سخر الأخير من ذكاء حاكمة كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هايلي، قائلا إنها والرئيس بايدن لا يستطيعان تسمية ثلاث مقاطعات في شرق أوكرانيا حيث يريدون إرسال قواتنا للقتال من أجلها. وأضاف: انظروا إلى هذا التعبير الفارغ! إنها لا تعرف فعلا أسماء المقاطعات. ثم قارن بشكل ساخر بينها وبين ابنه البالغ من العمر 3 سنوات بخصوص التمييز بين إسرائيل والولايات المتحدة على الخريطة.

وقبل أن ترد هايلي على الإهانة انبرى كريستي للرد على راماسوامي بالقول: إنك تثبت في هذه المناظرة الرابعة بأنك أبغض رجل في أمريكا.

ووفق سميث، من الواضح أن كريستي وراماسوامي بعيدان عن الترشح لأنهما يتخلفان عن الرئيس السابق ترامب بفارق أكبر في الولايات المبكرة وعلى المستوى الوطني أكثر من هايلي وحاكم فلوريدا السابق، رون دي سانتيس اللذين يتخلفان بأكثر من 20 نقطة في جميع المجالات.

لكن يبدو أن هناك قضايا شخصية بين كريستي وراماسوامي أدت لأن يقول راماسوامي لكريستي: اخرج من السباق واستمتع بوجبة لذيذة. وأعاد عبارته: كريستي وهايلي يريدان إرسال أبنائكم وبناتكم ليموتوا جميعا في أوكرانيا. ووصل التنابز بالألقاب بينهما حدْ نعت كل منهما للآخر بالبغيض والفاشي والمتبجح.

المصدر: NBC News

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