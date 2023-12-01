أردوغان لا يرى مستقبلا لقطاع غزة بلا حماس

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التصور التركي عن إدارة قطاع غزة، ما بعد الحرب.

وجاء في المقال: تعتزم تركيا مناقشة هيكلية ما بعد الصراع في قطاع غزة، مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحسب الصحف التركية، ينبغي أن يكون هذا أحد المواضيع التي يعتزم الرئيس رجب طيب أردوغان طرحها على هامش المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-28)، الذي بدأ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر في دبي.

وقد شدد أردوغان، علناً، على أن غزة يجب أن تصبح جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقلة التي لا بد من إنشائها بعد انتهاء القتال.

وهذا يشكل تحديًا مباشرًا للمفهوم الأمريكي، الذي يقضي بأن إدارة غزة بعد الحرب يمكن أن تتولاها مؤقتًا دول العالم العربي، بما في ذلك أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتحظى هذه الفكرة بدعم مراكز الأبحاث الكبرى في إسرائيل.

لقد أصبح الخطاب التركي أكثر قسوة بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، فإن الجانب التركي لم يقرر، بعد، مقاطعة إسرائيل اقتصاديًا.

وفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة ميتروبول، وهي واحدة من أكثر الوكالات الاجتماعية موثوقية في تركيا، فإن 30٪ فقط من مواطني الجمهورية التركية يعدون حماس منظمة إرهابية، في حين يتفق 55٪ مع تقويمات أردوغان، الذي يسوّغ أفعال الحركة. وتتراوح نسبة التأييد لموقف الرئيس التركي من القضية الفلسطينية نحو 54%. بينما 36% فقط من الأتراك لا يوافقون على توجه البلاد. ويظهر الشعب التركي أيضًا درجة من البراغماتية عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاقتصادية. فقد أظهر استطلاع ميتروبول أن نحو 35% يقولون إن على تركيا وقف التجارة مع إسرائيل، بينما يعارض 38% القطع الكامل للعلاقات.

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