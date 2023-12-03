تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في أرغومينتي إي فاكتي"، حول عدم استعداد الجيش الأمريكي لخوض حرب ضد روسيا.

وجاء في المقال: قال مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق ستيفن بريان، إن الولايات المتحدة لن تستطيع مواجهة روسيا إذا أرسلت قوات إلى أوكرانيا. وبحسبه، فإن الأمر لن يساعد حتى لو أرسلت أمريكا مجموعة طيران إلى أوكرانيا.

حول ذلك، تحدثت "أرغومينتي إي فاكتي" مع المعلق العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

هل تقويم المحلل العسكري الأمريكي لقوة الجيش الأمريكي معقول؟

إنه يعطي طائراتنا ودفاعاتنا الجوية حقها. أما بالنسبة لقدرات القوات المسلحة الأمريكية، فيجب أن نأخذ في الاعتبار أن الأمريكيين، بعد الحرب العالمية الثانية، لم يقاتلوا عدوًا نديا لهم بالقوة. ولهذا السبب يخافون. ومعنوياتهم ليست عالية بما يكفي للوقوف في وجه روسيا. إن الخسائر البشرية الأولى التي سيتكبدونها في أوكرانيا سيكون لها تأثير سيء للغاية على حالة المجتمع الأمريكي. ولذلك، فإن واشنطن ستبحث عن حيل لتجنب مثل هذه الحرب.

بالنسبة لواشنطن، لا جدوى من إدخال الجيش الأمريكي إلى أراضي أوكرانيا. فكرة الأمريكيين هي أن يقاتل الأوكرانيون ويموتون من أجلهم. هذا واضح. وليس من قبيل المصادفة أن أحد المسؤولين الغربيين قال: "لم يسبق أن كلفتنا الحرب ضد روسيا هذا الثمن البخس".

نعم، الأمريكيون قادرون على القتال، وبطبيعة الحال، لديهم كل الإمكانيات اللازمة لذلك: معدات عسكرية ملفتة، وقوات مدربة تدريبًا جيدًا. ولكن هل هم مستعدون للموت في الحرب؟ يموتون من أجل ماذا؟ من أجل أوكرانيا؟ لن يفعلوا ذلك أبدا. لست متأكدًا من أنهم سيكونون على استعداد للموت حتى من أجل الولايات المتحدة.

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