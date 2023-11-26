كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المعلومات التي يمكن أن تقدّمها تقنيات القارب الأوكراني المسيّر الذي غنمته روسيا بحالة سليمة.

وجاء في المقال: سقط القارب الانتحاري الأوكراني المسير Magura V5، الذي حاول العدو مهاجمة السفن على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم به، في أيدي الجيش الروسي بحالة سليمة قبل بضعة أيام.

ووفقًا للخبير العسكري، العقيد البحري الاحتياطي فاسيلي دانديكين، فهذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها القوارب الأوكرانية إلى شاطئنا. في العام الماضي، تمكن مقاتلونا من السيطرة على قوارب سليمة نسبيًا. وقال: "على الرغم من أن القوارب "الانتحارية" هذه تحمل أسماء أوكرانية، إلا أنها في الواقع مصنوعة في الخارج: معظم معداتها غربية، ووفقًا لبعض المصادر، ألمانية. الصعوبة الأكبر هي العثور على هذا القارب في البحر، لأنه من النوع شبه الغاطس. ومن ناحية أخرى، تعلمنا أن نفعل هذا أيضًا".

كيف انتهى الأمر بقارب عالي التقنية في منطقتنا؟

بدأت فترة الخريف والشتاء في جميع أنحاء البحر الأسود - في سوتشي بشبه جزيرة القرم - وقد هبت عواصف مؤخرًا. بالنسبة للسفن الكبيرة، يمكن أن تكون العاصفة البالغة شدتها 8 نقاط حرجة، أما القوارب الصغيرة فيمكن أن تجرفها عاصفة شدتها 3-4 نقاط. في مثل هذه الظروف، "يُدفَن" القارب - تغطيه موجة ويجرفه البحر. أظن أن حالات مثل هذه سوف تتكرر.

ماذا يمكن أن يقدم لنا هذا الاكتشاف؟

رجالنا سوف يدرسونه. أظن أن بالإمكان استخلاص استنتاجات معينة حول كيفية مواجهة هذه القوارب بشكل أكثر فاعلية. لكنني لا أستبعد أن يكون جيشنا يعرف كل شيء عنها بالفعل.. الآن، المهمة الأكثر أهمية هي كشف وضرب الأماكن التي يجري فيها تجميع هذه القوارب المسيرة وتخزينها.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب