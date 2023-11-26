علامة استفهام خطيرة من كوريا الشمالية!

أطلقت كوريا الشمالية قمر تجسس صناعي وأثارت قلق ودهشة خصومها، وفق بروس كلينغر في ناشيونال إنترست.

أعلنت كوريا الشمالية أن القمر الصناعي ماليجيونغ-1 المحمول على متن صاروخ تشاليما-1، والذي أطلقته في 21 نوفمبر، قام بمراقبة القواعد العسكرية الأمريكية في جزيرة غوام. وتعهدت بإطلاق أقمار صناعية أخرى للاستطلاع في فترة قصيرة. ونجحت هذه التجربة بعد إخفاقين سابقين، وأصبحت الصواريخ قادرة على تحديد الأهداف العسكرية الأمريكية والكورية الجنوبية واليابانية.

أثار إطلاق الصاروخ استياء كوريا الجنوبية التي قامت بتعليق المادة 1 ، البند 3، من الاتفاقية العسكرية. وحاولت انتشال حطام الأقمار الصناعية من قاع المحيط لكنها فشلت في التحليل الفني ولم تصل لنتائج.

وكان الزعيم كيم جونغ أون قد وجّه عام 2021 لمشاريع عسكرية تضم تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، ورؤوسا نووية تكتيكية، ورؤوسا حربية طائرة مزلقة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وغواصة تعمل بالطاقة النووية.

يخمّن بعض الخبراء العسكريين أن روسيا تقف وراء هذا النجاح التكنولوجي. واستند هؤلاء إلى تلميح أدلى به الرئيس بوتين خلال رحلة كيم إلى فلاديفوستوك في 2023، حين تعهد بتقديم الدعم العسكري والتكنولوجي لكوريا الشمالية.

لكن عملية الإطلاق، التي خططت لها كوريا الشمالية طويلا، حدثت بسرعة كبيرة بعد قمة كيم-بوتين، بحيث لم تتمكن كوريا الشمالية بعد من دمج التكنولوجيا الروسية الجديدة. كما أن بيونغ يانغ أعلنت أنها طورت القمر الصناعي ومنصة الإطلاق بجهودها الخاصة.

وينصح الكاتب بوجوب استئناف التدريبات العسكرية الثلاثية بين واشنطن وسيول وطوكيو. ويتعين على هذا الثلاثي أن يعزز التحالف الأمني فيما بينه، وتخصيص موارد أكبر للتصدي للقدرات العسكرية الصينية والكورية الشمالية المتقدمة.

المصدر: ناشيونال إنترست

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