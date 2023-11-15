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دون الصين لن تتحقق آمال الولايات المتحدة في كوريا الشمالية

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دون الصين لن تتحقق آمال الولايات المتحدة في كوريا الشمالية
RT
دون الصين لن تتحقق آمال الولايات المتحدة في كوريا الشمالية
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ترى سوزان تورنتون في ناشيونال إنترست أن الجزء الثاني من العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في عهد ترامب القادم لن يكتب لها النجاح دون الصين.

استخدمت الولايات المتحدة سياسة العصا والجزرة مع كوريا الشمالية في عهد ترامب سابقا. فمن جهة فرضت أقصى العقوبات الاقتصادية عليها، ومن جهة أخرى استخدمت جاذبية الدبلوماسية على مستوى القمة. وكل ذلك على أمل أن يتخلى كيم جونغ أون عن برنامجه النووي الرادع، لكن تبدد هذا الأمل للأسف.

بخلاف آمال الولايات المتحدة، رفض كيم تجميد أجزاء من برنامجه النووي في قمة هانوي. وأغلقت كوريا الشمالية حدودها وأوقفت التجارة بكل أشكالها، كما أغلقت أبوابها بوجه الوافدين إليها حين ظهر كوفيد 19. وبذلك تكون قد خنقت نفسها لمدة ثلاث سنوات بشكل فاق العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وقد يكرر ترامب، في حال فوزه، تجربة قمة أخرى بعد فشل المحاولة الأولى في هانوي. لكن من غير المرجح أن يكون كيم جادا بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إذا حاول ترامب أن يطور العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية في ظل العداء المتنامي بين أمريكا والصين، لأن كيم لا يرى مصلحة في استعداء الصين.

كل هذا يعني أنه إذا لم تعمل الولايات المتحدة والصين معا فلن تكون هناك فرصة لإجراء تقدم بشأن قضية كوريا الشمالية. والنتيجة المتوقعة بناء على ذلك هي زيادة التقدم في برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، وربما تساعدها روسيا على ذلك.

المصدر: ناشيونال إنترست

 

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