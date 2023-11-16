تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان كوزلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي" حول طرق تهريب السلاح من أوكرانيا، عبر أوروبا، إلى إفريقيا ودول أخرى، وصولا إلى غزة.

وجاء في المقال: الأسبوع الماضي، اكتشف جنود الجيش الإسرائيلي مستودعات أسلحة في قطاع غزة تابعة لحركة حماس الفلسطينية. وأُشير إلى وجود أسلحة من أوكرانيا بينها.

تم العثور على عدد كبير من قاذفات القنابل في المستودع. ومنها AT-4 السويدية و NLAW البريطانية-السويدية. وقد تم دفع ثمنها عبر الجزء المغلق من Internet Darknet.

ووفقا للصحفيين، فقد نمت سوق الظل لبيع الأسلحة منذ بدء المساعدة العسكرية لكييف. ولنقل الأسلحة، تستخدم السلطات الأوكرانية المستودعات في مناطق لفوف وأوديسا ونيكولاييف وخميلنيتسكي وتشرنيغوف. ويجي هذا النشاط، كما لاحظ الصحفيون، بإذن من وزارة الدفاع في البلاد؛ وتنفذ العمليات نفسها من قبل شركات وهمية، للقائد السابق لمنطقة أوديسا مكسيم مارتشينكو، علاقة بها.

ووفقا للخبير العسكري أندريه كلينتسفيتش، فإن مخطط تهريب الأسلحة من أوكرانيا تم وضعه منذ فترة طويلة. فقال: "لقد تم بالفعل إنشاء منظومة النقل عبر جبال الكاربات، من حيث تنقل الشحنات إلى أوروبا. يخفونها في السيارات، ويخبئونها في خزانات الوقود، وما إلى ذلك. كل هذا، كقاعدة عامة، يصل إلى إفريقيا عبر الطريق البحري، متجاوزا أوروبا. من الصعب فحص السفن. هناك الكثير من المنافذ المخفية التي لا يمكن اكتشافها دائمًا. هذه ليست سيارة يمكن أن تُفحص بالأشعة السينية. يمكن إخفاء صناديق أسلحة في الحاويات المعبأة بالحبوب، وبعد ذلك، عند التفريغ، يمكن سحبها بالكامل بهدوء".

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