"جو النائم" أم "جو الإبادة الجماعية"؟

تلقي لورا إنغراهام في فوكس نيوز اللوم على التقدميين اليساريين في الحزب الديمقراطي وتحمّلهم المسؤولية عن تراجع الأصوات المؤيدة لبايدن.

تأتي الانتخابات في الوقت الذي يتزايد فيه قلق الديمقراطيين على الصعيد الوطني مع استمرار انخفاض أرقام استطلاعات الرأي لبايدن بين المجموعات الديموغرافية الرئيسية.

تقول إنغراهام: لقد رأينا انقساما بين الديمقراطيين بشأن الشرق الأوسط، حيث يهدد الناخبون الشباب من العرب الأمريكيين الآن بالبقاء في منازلهم وعدم التصويت في العام المقبل. ولم يكتفوا بذلك، بل أطلقوا على جو بايدن ألقابا جديدة.

وتتابع إنغراهام: من المؤكد أن بايدن يفضل لقب "جو النائم" على لقب "جو الإبادة الجماعية". لكن ماذا يتوقع الديمقراطيون الذين دعموا الفئات التقدمية اليسارية، وفق إنغراهام؟

يعتبر أفراد هذه الفئة من الديمقراطيين أن دورهم لا يقتصر على مهاجمة الجمهوريين، بل إن دورهم يذهب إلى حد تسليط الضوء على ما يعتبرونه عيوبا في الحزب الديمقراطي نفسه. ومن الأفراد العرب المؤثرين في هذه الفئة: النائبة إلهان عمران من مينسوتا والنائبة رشيدة طليب من ميشيغان، والتي ارتفع صوتها مؤخرا في أحداث غزة.

تتوجه هذه الفئة من الديمقراطيين التقدميين لسياسات ليبرالية للغاية فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسة. ففي مجال الاقتصاد يتوجهون لأن يكون كل الأمريكيين تحت نظام الرعاية الطبية للتأمين الصحي. أما في السياسة فيدفع هؤلاء لاتخاذ مواقف ليبرالية بشأن العرق والهجرة. كما أنهم يدعمون إلغاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة.

وتتساءل إنغراهام: كيف يتوقع الديمقراطيون نتائج مختلفة للانتخابات في ظل وجود مجموعة من الاشتراكيين الجدد والمحتجّين المحترفين والمناهضين لأمريكا؟ ونحن نرى ما حصل في الجامعات وماذا تعلم هؤلاء. والآن أصبح لهم أصواتهم الخاصة في الكابيتول هيل.

المصدر: فوكس نيوز

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