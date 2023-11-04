خبير يوضح أن أي دولة عربية لن تدخل الحرب مع إسرائيل

تحت العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو" مقالا حول عجز إسرائيل عن مهاجمة الحوثيين، واستبعاد أن تدخل أي دولة عربية، ولا إيران الحرب مع إسرائيل.

وجاء في المقال: ذكرت الأنباء أن الجيش اليمني أطلق مجموعة صواريخ على إسرائيل.

وقد تحدث الأستاذ المساعد في معهد العلوم الاجتماعية بأكاديمية الاقتصاد الوطني والإدارة العامة التابعة للرئاسة الروسية، سيرغي ديميدينكو، عما إذا كانت إسرائيل ستوجه ضربات انتقامية لليمن، فقال لـ "برافدا رو"، إن الوضع الحالي في اليمن يجعل من غير الواضح تمامًا أين يوجد الجيش وأين توجد الهياكل الحكومية الرسمية، لأن جهاز الدولة اليمني بأكمله موجود في المنفى. وبما أن الحوثيين حركة دينية، فإنهم يستخدمون كل سابقة دولية من هذا القبيل للترويج الذاتي النشط (لأنفسهم) في سياق الأيديولوجية الإسلامية.

وأضاف: "لن تقاتل أي دولة عربية طبيعية بالكامل إسرائيل الآن، حتى إيران لن تفعل ذلك. ببساطة، لأن ذلك مستحيل جغرافيًا. وينطبق الشيء نفسه على الحوثيين. في الواقع، يحتاج الحوثيون هناك إلى فهم كامل لسياساتهم الداخلية. المسألة، في أن هناك اليمن الجنوبي، فجنوب اليمن أعلن منذ وقت ليس ببعيد استقلاله السياسي، ولذلك ليس هناك من تعلن إسرائيل الحرب عليه".

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