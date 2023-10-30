كتب أيغور ياكونين، في "كومسومولسكايا برافدا"، عن محاولة أوكرانيا التسبب بحادثة "تشيرنوبيل ثانية"، ولكن في روسيا.

وجاء في المقال: في ليلة 29 تشرين الأول/ أكتوبر، اندفع أسطول كامل من الطائرات المسيرة من الجانب الأوكراني نحو شبه جزيرة القرم. ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تعاملت قوات الدفاع الجوي الروسية مع هذا الهجوم، فأسقطت 36 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. كان هدف الهجوم الإرهابي بالطائرات المسيرة عددًا من الأهداف البرية والبحرية الروسية.

وفي وقت سابق، حاولت ثلاث طائرات أوكرانية مسيّرة مهاجمة محطة كورسك للطاقة النووية. تم إسقاطها جميعًا، فاصطدمت شظايا إحداها بجدران منشأة لتخزين النفايات النووية. ولم تتسبب بأي ضرر، وبقي الإشعاع طبيعيا. لكن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي أعرب عن قلقه من محاولات انتهاك السلامة النووية

للتعليق على ذلك، لجأت "كومسومولسكايا برافدا" إلى الخبير العسكري يوري كنوتوف للتعليق، فقال، في الإجابة عن السؤال التالي:

لماذا حدث مثل هذا الهجوم الضخم بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم الآن؟

هناك مزيد من الحديث في وسائل الإعلام الغربية عن هزيمة أوكرانيا. ومن أجل إعادة تأهيل نفسها بعد إخفاقاتها على الجبهة، حيث هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية، تعمل كييف على خلق وهم متمثل في نقل هجومها المضاد إلى الأراضي الروسية. ولهذا السبب، يحاولون مهاجمة منطقة تولا وكوبان ومحطة كورسك للطاقة النووية. الهجوم الأخير هو الأسوأ. وفي وقت من الأوقات، صرح أحد القادة الأوكرانيين بأنهم سيهاجمون المنشآت النووية الروسية بطريقة قد تؤدي إلى وقوع حادث شبيه بحادث تشيرنوبيل. وبعد ذلك ستعقد كييف السلام بشروط مواتية لها، وتوقف الأعمال القتالية، وتبدأ في التعامل مع العواقب المترتبة على ما تسببت به بنفسها. إنها خطة وحشية.

والآن سيكون لديهم إمدادات جديدة من الطائرات المسيرة، وقد خصص الأمريكيون حوالي 150 مليون دولار لذلك.

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