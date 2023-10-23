نتنياهو يريد الاختباء وراء ظهر الجيش والمخابرات

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تنصل نتنياهو من مسؤولية الحرب.

وجاء في المقال: يبحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن سبل لتحميل المسؤولية السياسية عن الحرب التي اندلعت في قطاع لأجهزته الأمنية. قالت مصادر إعلامية غربية قريبة من قوات الدفاع الإسرائيلية إن العديد من كبار الضباط بعد المرحلة الساخنة من الصراع المسلح، سيستقيلون؛ وبحسب الصحافة العبرية، أصدرت السيدة الأولى سارة نتنياهو تعليمات لموظفي مكتب رئيس الوزراء بجمع المواد التي تثبت عدم كفاءة الجيش والاستخبارات.

وفقاً لاستطلاع للرأي أجراه مركز "أغام" للأبحاث، الأسبوع الماضي، ألقى ما يقرب من نصف سكان إسرائيل اللوم الرئيسي في أحداث 7 أكتوبر على الحكومة الحالية. علاوة على ذلك، تجاوزت الانتقادات الموجهة لنتنياهو والائتلاف في الآونة الأخيرة معسكر يسار الوسط، أي المعارضين السياسيين التقليديين للحكومة الحالية، واتسع نطاقها. ولم يكن سبب التعبير عن الاستياء هو ضعف الأجهزة الأمنية التي فشلت في التحذير من هذا الهجوم الدموي فحسب، بل والنقص الفعلي في دعم الدولة في الأسابيع التالية.

ويشير رفاق نتنياهو في حزب الليكود في محادثات خاصة إلى أن مسيرة رئيس الوزراء المهنية باتت محسومة. فقال أحد المصادر لصحيفة هآرتس: "الجميع غاضبون جداً من نتنياهو". "ويرجع هذا إلى حد كبير إلى سنوات عديدة من سياساته الجبانة للغاية التي تهدف إلى تأخير ما لا مفر منه ومنع العمليات مثل احتلال قطاع غزة ونزع سلاحه ونقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية".

ومن الممكن أن تؤدي العملية البرية في غزة إلى تفاقم الوضع. فقال أحدهم في بحث أجراه مركز ستراتفور التحليلي المقرب من أجهزة الاستخبارات الأمريكية: "بينما تستعد إسرائيل لغزو بري، فإن خطتها الأكثر ترجيحاً لمرحلة ما بعد الحرب في غزة ستشبه احتلال الضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يقيد الجيش الإسرائيلي، وينفر الحلفاء في الخارج، ويزعزع استقرار الحكومة الحالية".

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