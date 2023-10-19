على قادة إسرائيل الإجابة عن 3 أسئلة صعبة!

إذا لم يكن لديك خطة لليوم التالي فإن الحرب على غزة ستكون عبثية. سيث مولتون في CNN يدعو القادة الإسرائيليين للإجابة على أسئلة هامة جدا.

إن السؤال الأصعب بعد كل حرب يشنها طرف ما هو "ماذا بعد؟". وهل من الممكن استدامة السلام بعد أن تصمت المدافع ويحصي كل طرف قتلاه وخسائره؟

سيكون النصر العسكري لإسرائيل صعبا. ويتعين على الحكومة أن تشرح خطتها لليوم التالي بما يتعلق بمستقبل غزة. فإذا قامت إسرائيل بقتل أعداد كبيرة من مقاتلي حماس وتركت غزة في حالة من الفوضى المشتعلة فسوف تبقى المشكلة قائمة.

إن أحد الأسباب التي تجعل قتال الجماعات أو الميليشيات أصعب من قتال الجيوش هي استمرار حالة التمرد. فإلى متى ستقاتل المزيد من المتمردين؟ ووفق الجنرال الأمريكي ستان ماكريستال: مقابل كل شخص بريء تقتله تخلق عشرة أعداء جدد. فإذا قتل الإسرائيليون ألفا من مقاتلي حماس أول أسبوعين من القتال الوحشي ولم يقتلوا إلا 150 مدنيا بالصدفة، فتكون إسرائيل قد جندت متمردين يزيد عددهم بنسبة 50% عن الذين قتلتهم.

وبناء على ذلك، يتوجب على قادة إسرائيل أن يجيبوا على الأسئلة الكبيرة والصعبة قبل التضحية بحياة الشباب من الطرفين:

كيف ستحدد النصر العسكري؟

ما هي استراتيجية الخروج لقواتك؟

ما هو الحل المستدام لقطاع غزة؟

وإذا لم يتمكن القادة الإسرائيليون من الإجابة على هذه الأسئلة فإنهم يغرقون جنودهم الشباب في حرب أبدية وعبثية.

المصدر: CNN

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