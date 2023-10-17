إيران والولايات المتحدة تستعرضان نفسيهما كقوتي ردع في الشرق الأوسط

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مخاطر دخول إيران الحرب في حال اجتاح الجيش الإسرائيلي غزة.

وجاء في المقال: اتضح اصطفاف القوى الخارجية في الصراع بين حماس وإسرائيل. فقد اتخذت الولايات المتحدة موقفا متشددا مؤيدا لإسرائيل، فنشرت حاملات الطائرات في شرق البحر الأبيض المتوسط. ولم يستبعد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الأحد، استخدام واشنطن القوة لتحرير المواطنين الأمريكيين الذين أسرتهم حماس. ويختتم وزير الخارجية أنتوني بلينكن جولته في الشرق الأوسط بإسرائيل، اليوم الاثنين. ويبدو أنه سيبلغ الإسرائيليين بنتائج مفاوضاته، وبالدرجة الأولى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. إحدى نتائج محادثتهما معروفة: الرياض تجمد الحوار حول تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية. وفي الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل، تتخذ المملكة موقف حياد موآت لحماس.

ولا يمكن قول الشيء نفسه عن إيران. فخلال الأيام القليلة الماضية، أجرى وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، محادثات مع المعارضين الرئيسيين لإسرائيل. وبحسب تقارير إعلامية عديدة، فإن طهران في هذه المشاورات كلها حذرت من أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة، سيؤدي إلى تدخل إيران المباشر في الحرب.

لقد بدأت ملامح صراع أوسع تلوح في الأفق، فالإيرانيون سيقاتلون إلى جانب حماس، وتقاتل الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، إنما، كما يبدو، من دون حلفائها الأوروبيين. وحتى الآن، يقتصر الاتحاد الأوروبي على الإدانة الشفهية فقط لتصرفات حماس. وفي الوقت نفسه، لم يعد الحديث يدور عن تقليص الدعم للفلسطينيين. بل على العكس من ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية، بعد محادثة بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنها ضاعفت حزمة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ثلاث مرات من 25 إلى 75 مليون يورو.

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