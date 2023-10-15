تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تأثير مغادرة الضباط الإسرائيليين أوكرانيا على الروح المعنوية للجيش الأوكراني.

وجاء في المقال: قال قائد قوات أحمد الخاصة، أبتي علاء الدينوف، إن الإسرائيليين الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا يغادرون أماكن انتشارهم ويعودون إلى وطنهم.

تحدثنا مع الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين حول عدد المرتزقة والمدربين الإسرائيليين الذين لعلهم شاركوا في المعارك إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

ما اختصاصات العسكريين الإسرائيليين الذي كانوا في أوكرانيا؟

هم بالدرجة الأولى من المرتزقة الذين اختاروا الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وأولئك الذين قاموا بصيانة المعدات المختلفة التي تم شراؤها من إسرائيل أو الناتو. فضلا عن المستشارين والمراقبين العسكريين الإسرائيليين. وبالطبع هناك مدربون قاموا بتدريب الجيش الأوكراني في مختلف التخصصات في حقول التدريب على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية.

ما عدد العسكريين الذين تستدعيهم تل أبيب حاليًا من أوكرانيا، وفقًا لتقديراتك؟

أفاد عدد من المصادر باستدعاء أكثر من ألفي جندي إسرائيلي، وهم يغادرون أراضي أوكرانيا. في رأيي، لا يوجد أكثر من ألف منهم. ومن المؤكد أن رحيلهم سينعكس على معنويات الجيش الأوكراني. كان العديد منهم خبراء مبدعين. لقد كان وجودهم يرمز إلى دعم نظام كييف. والآن، يدركون في كييف أن الغرب يواجه مشكلة أكثر أهمية من أوكرانيا.

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