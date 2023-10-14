شاه سوق النفط الإيراني

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت رو"، حول المخاطر التي يحملها استمرار الصراع في فلسطين على سوق النفط العالمية.

وجاء في المقال: في نهاية الأسبوع الماضي، اندلعت موجة جديدة من الصراع العسكري المديد بين فلسطين وإسرائيل، ما جعل أسعار النفط ترتفع بسبب خطر انقطاع الإمدادات. فعلى هذه الخلفية، ارتفعت أسعار خام برنت إلى 87.9 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 86.2 دولارًا للبرميل. لكن هذا التوجه سرعان ما توقف، لأن البنية التحتية لم تتضرر بعد، وسرعان ما استعادت إسرائيل السيطرة على حدودها مع غزة، وتركزت العمليات العسكرية داخل أراضي إسرائيل وغزة.

ومع ذلك، تلفت محللة قسم تحليل الاقتصاد الكلي بإدارة فينام لاستشارات الاستثمار والتخطيط المالي، أوكسانا لوكيشيفا، إلى أن صراعا قويا إلى حد ما لا يزال مستمرا، وهناك مخاطر إطالة أمده وتورط أطراف ثالثة فيه، على الرغم من أن الجميع، حتى الآن، يمتنع عن هذا. ووفقا لها، فإن المشاركة الأكثر احتمالا هي، بالطبع، للدول العربية، وقبلها إيران، ما يمكن أن يؤثر في إمدادات النفط من هذا البلد إلى السوق العالمية.

وقد ذكّرت لوكيتشيفا بأن تخفيف ضغط العقوبات على إيران من قبل الولايات المتحدة، أدى إلى نمو صادرات النفط الإيرانية بنشاط منذ مايو 2023. وأشارت إلى أن طرح هذه الكميات الإضافية في السوق قلل بشكل كبير من فعالية أوبك+، لأن اتفاق أوبك+ لا ينطبق على إيران.

وعلى الرغم من حقيقة أن إيران تنفي تورطها في هجمات حماس على إسرائيل، إلا أن الموقف الأمريكي تجاه الوضع قد يتغير، بحسب لوكيتشيفا. فهناك حوالي 500 ألف برميل من النفط يوميا معرضة لخطر الخروج من السوق، وهو ما قد يدعم عودة السوق إلى مستوى سعر أعلى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصراع الحالي سيبطئ تطبيع العلاقات بين العالم العربي وإسرائيل، وبالتالي قد يظل إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط منخفضًا التزامًا باتفاق أوبك+.

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