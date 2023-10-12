العراق وروسيا تحدثتا عن فشل السياسة الأمريكية

تحت العنوان أعلاه، كتب نيكولاي أحمدوف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول انتهاج بغداد سياسة متعددة النواقل.

وجاء في المقال: أجرى فلاديمير بوتين محادثات في موسكو مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني. هذه الزيارة، بحد ذاتها، مثيرة للاهتمام عمليًا: فلم يزر روسيا كثير من الضيوف الأجانب من هذه السوية في الفترة الأخيرة. علما بأن زيارة السوداني جاءت أيضاً خلال الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة. وعليه، أصبحت المباحثات الروسية العراقية أيضاً فرصة للتعبير عن موقف البلدين من الأحداث الجارية.

حول ذلك، قال خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي كيريل سيمينوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "ليس مفاجئا أن القيادة العراقية تبدي نهجا متعدد الاتجاهات واستعدادا لتحقيق التوازن. فبغداد تمارس ذلك، وهي تحافظ على علاقات مع كل من الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي، فالمنصة الروسية لن تكون إلا مفيدة لهذه الدولة شرق الأوسطية".

وشدد سيمينوف على أن الموقف العام تجاه روسيا الآن لم يعد سلبيا كما كان من قبل، وهذا ما تثبته الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو في نهاية المطاف رئيس دولة عضو في الناتو. لم يتحقق عزل روسيا، كما أظهرت المفاوضات في موسكو، مرة أخرى.

وختم سيمينوف بالقول: "من غير المتوقع اتخاذ قرارات تحقق انفراجا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي. ولكن من المهم أيضًا الحديث عن التعاون داخل أوبك+، وعن التعاون العسكري التقني. يجب أن تكون لدى روسيا إمكانية صيانة المعدات الروسية الصنع ومنع انتقالها إلى أوكرانيا عبر القنوات الأمريكية".

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