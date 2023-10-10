تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بالسلاح يصطدم بحماس: كابوس زيلينسكي

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير ميخائيلوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن تحوّل اهتمام الولايات المتحدة من أوكرانيا إلى إسرائيل.

وجاء في المقال: يتأجج الصراع العسكري في إسرائيل بمشاركة حركة حماس الفلسطينية بقوة متجددة. مصير أوكرانيا، التي تخاطر بخسارة المساعدة الأمريكية في الأسلحة والمعدات، يعتمد إلى حد كبير على كثافة العمليات العسكرية وحجمها.

حول ذلك، قال الخبير العسكري، مدير متحف قوات الدفاع الجوي، العقيد المتقاعد يوري كنوتوف، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس":

إدارة بايدن تعمل على إقرار حزمة مساعدات بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا، لمدة عام. بقي التصويت مرة واحدة لتكون هذه الباقة صالحة حتى أكتوبر من العام المقبل. ولا يعارض الجزء الأكبر من الجمهوريين مثل هذا المخطط. ومن الممكن أن يتم مثل هذا التصويت بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. ولكن بسبب تفاقم الوضع في فلسطين، فإن الموارد التي كانت الولايات المتحدة تخطط لإرسالها إلى أوكرانيا على شكل أسلحة، عبر البنتاغون، قد يتم نقلها إلى إسرائيل. هذه هي بالضبط الاحتياطيات التي كانت لدى البنتاغون في شكل أسلحة ومعدات عسكرية، والتي كان يجري إعدادها للنقل إلى نظام كييف. أظن أن هذا الوضع سينعكس على إمدادات الأسلحة على المدى القصير. ستكون هناك انقطاعات خلال شهر أو شهرين.

هل تمتلك الولايات المتحدة الأموال والقوة الكافية لتقديم الدعم على جبهتين في وقت واحد؟

الممارسة تظهر أنه إذا لم ينضم حزب الله إلى هذا الصراع فلن يستمر أكثر من شهر. ولكن إذا تدخل حزب الله، فسيكون على الأمريكيين أن يختاروا، ومن الطبيعي أن يختاروا إسرائيل.

ماذا يمكن أن يفعل فلاديمير زيلينسكي في هذه الحالة؟

سيكون هناك ضغوط على الأوروبيين لزيادة المساعدات، لكن مواردهم محدودة ولا يستطيعون القيام بأي شيء جدي على نطاق واسع. علاوة على ذلك، إذا أوقف الأمريكيون الإمدادات، فإن الأوروبيين سيخفضونها أيضًا.

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