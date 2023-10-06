أسرع وأكثر

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي بولوتوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول زيادة الصادرات الروسية إلى الصين مع تطوير سكة حديد الشمال- سيبيريا.

وجاء في المقال: أصدر الرئيس تعليماته للنظر في مسألة بناء خط سكة حديد الشمال- سيبيريا وتقديم تقرير عن المنجز، بحلول 1 مارس 2024. وقد جرت مناقشة مسألة بناء قسم جديد من سكك الحديد في هذه المنطقة منذ 15 عاما، ولكن في السابق كان الاتجاه الغربي يعد ذا أولوية لتطوير النقل. ومع تحول روسيا نحو الشرق، تغير الوضع.

صرح نائب رئيس جمعية الصداقة الروسية الصينية سيرغي ساناكويف لـ "أرغومينتي إي فاكتي" بأن حجم التجارة المتبادلة بين روسيا والصين نما العام الماضي بأكثر من 30%، وهذا النمو مستمر، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير قوية لتوسيع البنية التحتية لنقل البضائع.

وقال: "هذا العام، وصل حجم التجارة بين روسيا والصين إلى أكثر من 200 مليار دولار، على الرغم من أنه كان من المخطط الوصول إلى هذا الرقم في العام 2024. والمهمة الآن هي زيادة حجم التجارة إلى 300 مليار دولار. وأظن أن هذا الإنجاز سيتم تحقيقه بسرعة كبيرة، ربما بحلول نهاية العام المقبل. وهذا يتطلب زيادة سريعة في قدراتنا على نقل البضائع في الاتجاه الشرقي، والأمر ينطبق على سكك الحديد وجميع وسائل النقل الأخرى”.

وأشار ساناكويف إلى أن اقتصادات دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتطور بوتائر متسارعة، وهي بالتالي تمثل أسواقا جذابة للسلع الروسية. وختم بالقول: "إنهم يحققون نموا، وسوف يساعدون الاقتصاد الروسي على النمو إذا قمنا بترتيب توريد منتجاتنا إلى هناك. لدينا قاعدة لهذا في مناطق الشرق الأقصى، ولكن بما أن الإنتاج الرئيس يتركز في مناطق أخرى، فمن الضروري إيصال مزيد من المنتجات إلى هناك".

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