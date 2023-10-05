تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول وصول الجيش الأوكراني إلى عتبة التمرد، بحسب خبراء البنتاغون.

وجاء في المقال: تحدث العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي ومستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغوار، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على اليوتيوب، عن المشاكل الداخلية الكبيرة التي تختمر في الجيش الأوكراني. وفي رأيه، الوضع في ساحة المعركة (الخسائر الفادحة وغياب الحد الأدنى من النجاحات) يخلق الظروف الملائمة للتمرد في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة.

إن الموقف اللاإنساني تجاه أفرادها، والهجمات الانتحارية التي تزج بهم القيادة فيها، بحسب العقيد الأمريكي، هو الذي يخلق الظروف لظهور "مشاعر الاحتجاج". ما يؤكد ذلك الحالات التي تشبه انهيار الجليد. فبشكل متزايد، يستسلم الجنود الأوكرانيون، وليس فقط بشكل فردي، إنما وحدات بأكملها.

لقد تطور الآن وضع ثوري حقيقي في القوات المسلحة الأوكرانية. ولكن بما أنه جيش أوكرانيا، لإـ "للوضع" نكهة وطنية خاصة، بحسب ماكغريغوار.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري ألكسندر إيفانوفسكي: "بحسب لينين، الحالة تصبح ثورية "عندما لا تستطيع القيادات العليا الاستمرار في الحكم بالطريقة القديمة، ولا تستطيع الفئات الدنيا العيش بالطريقة القديمة". وفي أوكرانيا، القادة مع ترك كل شيء على حاله، ومن تحت سلطتهم، أي "وقود المدافع"، ما عادوا يطيقون الاستمرار في الموت بالطريقة القديمة. في الوقت الحالي. لا يزال "الضباط الخاصون" الأوكرانيون ومفارز العقاب يتعاملون مع الوضع على خط المواجهة بـ: اعتقال أو إطلاق النار على "المتمردين". لكن السبب الذي قد يدفع إلى أعمال شغب كبيرة قد يكون "هجوم آخر بلحوم" الجنود. سيوجه الجنود حرابهم نحو قادتهم. وعندها سيبدو الميدان أشبه بلعبة أطفال".

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