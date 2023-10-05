صفقة بايدن مع مكارثي في مهب الريح

انهارت أحلام جو بايدن بضمان المساعدات المالية لأوكرانيا بعد الإطاحة بكيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب. فما هو مصير هذه المساعدات بعد رحيل مكارثي من المجلس وفق مجلس تحرير الغارديان؟

توقع جو بايدن هذا الأسبوع أن يحافظ رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي على التزامه بتأمين الدعم اللازم لأوكرانيا. ولكن بعد الإطاحة التاريخية به لم تعد الأمور واضحة؛ حيث تم استبعاد كييف من مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية الأخير، وهذا ما دفع جو بايدن أصلا للاتفاق مع مكارثي الجمهوري للتوصل لصفقة منفصلة.

ويزداد التخوف من انقطاع سيل المساعدات لأوكرانيا بعد أن أصبح وضعها أكثر خطورة، وفق الأدميرال روب باور، أكبر مسؤول عسكري في الناتو الذي قال: إن قاع البرميل أصبح مرئيا الآن. وقيل إن أوكرانيا تطلق آلاف القذائف يوميا ومصدرها الناتو.

ومع خروج مكارثي أضحى التركيز الآن على خلفائه المحتملين؛ علما أن أفضلية الترشيح تكون وفقا لدعم المساعدات لأوكرانيا بتصنيف يتراوح بين درجة A إلى درجة F. والبدائل هم الرجل الثاني في مجلس النواب، ستيف سكاليس ودرجة تأييده لأوكرانيا B. أما المرشح الجمهوري المتشدد الذي أطاح بمكارثي فدرجته F، وهناك رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان بدرجة F. وأخيرا السوط الجمهوري توم إيمر بدرجة A.

وكان مكارثي قد نفى الاتهامات الموجهة إليه من قبل غايتس بأنه أبرم اتفاقا سريا مع بايدن بخصوص المساعدات لأوكرانيا، في الوقت الذي طلب فيه بايدن 24 مليار دولار أخرى لأوكرانيا. وكان جميع المؤيدين لاستمرار المساعدات لأوكرانيا، من جمهوريين وديمقراطيين، يأملون أن تكون هذه المساعدة جزءا من مشروع قانون الإنفاق.

المصدر: الغارديان

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