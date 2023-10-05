جميع دول بريكس سوف تلتف على العقوبات

تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول ما تستطيع دول بريكس فعله لتجنب العقوبات الغربية.

وجاء في المقال: في 2 أكتوبر، بدأ الاجتماع السنوي العشرين لنادي فالداي في سوتشي. وفي اليوم الثاني، ناقش خبراء من 42 دولة، بسخونة، نهاية هيمنة الدولار ومواجهة العقوبات الغربية.

حول ذلك، قال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، إيفان تيموفيف، لـ "أرغومينتي إي فاكتي": تجري الآن مناقشة موضوع التحايل على العقوبات، بنشاط، داخل دول بريكس والدول المهتمة بالانضمام إلى هذه الرابطة. وفي البيان الصادر عن قمة بريكس الأخيرة في جنوب إفريقيا، رأينا أن هذا الموضوع تم توحيده، وهذه بالفعل خطوة كبيرة إلى الأمام. فقبل الحديث عن أي تنفيذ عملي، هناك حاجة إلى إرادة سياسية. لقد رأينا ظهورها في قمة بريكس. لكن تنفيذ هذه الفكرة لن يكون سهلا، نظرا لأن دول بريكس، أولا، لديها علاقاتها الخاصة مع الغرب؛ وثانيا، اقتصاداتها مختلفة عن بعضها كليا. وفي الوقت الحالي، سيكون من الصعب إنشاء شيء مماثل للدولار على مقياس بريكس. ومع ذلك، هناك حركة في هذا الاتجاه. هناك فهم لضرورة إنشاء أنظمة دفع بديلة عن الأنظمة الغربية.

وروسيا في الطليعة هنا لأننا لا نملك خيارًا آخر، ونحن بحاجة إلى تطوير ذلك. وتضغط الصين أيضًا لتحقيق هذه الفكرة، فقد أصبح من الواضح الآن أن العلاقات مع الولايات المتحدة تتدهور تدريجيًا وأن هناك حاجة إلى أدوات تحد من المخاطر التي تواجه الصين أيضًا.

ما هي الأدوات العامة التي تناقشها دول بريكس حاليا للالتفاف على العقوبات؟

للبداية، التعامل البيني بالعملات الوطنية. ونحن نرى هذا بالفعل. تجري التجارة بين روسيا والهند وروسيا والصين بهذه الطريقة بالضبط. ثم هناك طريقتان: إما إنشاء عملة بريكس بشكل أو بآخر، أو استخدام عملة بلد معين، على سبيل المثال اليوان.

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