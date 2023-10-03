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مدينة أمريكية كبيرة يسحقها التشرد

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مدينة أمريكية كبيرة يسحقها التشرد
RT
مدينة أمريكية كبيرة يسحقها التشرد
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لم تعد سياسات الإسكان الفاشلة قادرة على حل مشكلة التشرد المتفاقمة في الولايات المتحدة ويجب التصدي للمشكلة بطريقة أخرى وفق تشاك ديفور في فوكس نيوز.

إن فشل نهج الإسكان الذريع يسحق مدينة سان فرانسيسكو تحت وطأة التشرد في الشوارع. فالمدينة تقع في ولاية تضم حوالي 50% من إجمالي سكان الولايات المتحدة المشردين. وأعلن عمدة المدينة، لندن بريد، مبادرة جديدة تتطلب من هؤلاء المشردين الخضوع لاختبارات المخدرات والعلاج للحصول على خدمات المدينة.

إن فكرة الناشطين اليساريين المضللة والقائلة بأن توفير السكن دون قيود سوف يحل مشكلة التشرد أثبتت فشلها؛ فقد ارتفعت نسبة المشردين بشكل كبير في بوستن رغم هذه الفكرة الفاشلة. وقد نسي المسؤولون أن المشكلة الأساسية تكمن في انتشار الإدمان والأمراض العقلية، وأن هذه المشاكل لا يمكن حلها بمجرد وضع سقف فوق رؤوس هؤلاء.

وقد يكون الإجراء الذي اتخذه عمدة سان فرانسيسكو الخطوة الأولى باتجاه الحل الصحيح. فالفكرة تكمن في تحسين نوعية حياة هؤلاء الذين يعيشول في الشوارع.

ويجادل المنتقدون سياسة إخضاع المشردين للاختبارات ويعتبرونها غير إنسانية. ولكن ما هو غير إنساني هو السماح لهم بمواصلة العيش في الإدمان والبؤس دون تدخل.

ويختم الكاتب بالقول: إن المجتمع الذي يغض الطرف عن المعاناة في شوارعه هو مجتمع فاقد لبوصلته الأخلاقية. وقد حان الوقت لانتهاج سياسة فعّالة للقضاء على مشكلة التشرد المتفاقمة في الولايات المتحدة.

المصدر: فوكس نيوز

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