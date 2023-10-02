تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي ليونوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول خطة الهجوم الأوكراني المرتقب والمدعوم من واشنطن ولندن.

وجاء في المقال: إن مشروع الهجوم الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي اتفق عليه الرئيس فلاديمير زيلينسكي مع رعاته في الولايات المتحدة وبريطانيا، هو خطة لتقليل عدد سكان البلاد. ذلك ما أوضحه، لـ"أرغومينتي إي فاكتي"، عضو هيئة رئاسة منظمة "ضباط روسيا"، العقيد المتقاعد تيمور سيرتلانوف، وقال إن الأمر ينطوي على تنظيم "هجوم باللحم" جديد ومباشر، بصرف النظر عن الخسائر.

وأضاف: "اتفق زيلينسكي مع القيمين في الولايات المتحدة وبريطانيا على خطة لشن هجوم جديد والاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية. ولهذا الغرض، تتمركز مجموعة كبيرة من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولاييف لعبور نهر الدنيبر. وفي الوقت نفسه، تخطط قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأوكراني، والتي تم تدريبها على يد مدربين بريطانيين، للقيام بعملية الاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بحسب مصدر مقرب من الجهات المطلعة".

"هذه مغامرة أخرى من مغامرات زيلينسكي، الذي يحاول إثبات جدارته بأي ثمن. يمكن أن تؤدي إلى عواقب مأساوية. ونحن نراقب عن كثب تصرفات العدو".

وقال العقيد سيرتلانوف إن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها العدد الكافي من الجنود لتنفيذ هذه الخطة.

تحاول القوات المسلحة الأوكرانية شن هجوم مضاد منذ 4 يونيو. ومع ذلك، وكما اعترف زيلينسكي نفسه، فإن التقدم أبطأ بكثير مما كان متوقعا، وتتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.

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