واشنطن تريد إغراق عملاء النفوذ الإيراني

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن ليونةٍ تبديها إيران، رغم دخول حرب الفضائح بين واشنطن وطهران طورًا ساخنا.

وجاء في المقال: من المتوقع أن تفتح إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والقيادة الإيرانية قنوات تفاوض مباشرة. وكان عدد من الصحف في الشرق الأوسط أول من نشر الخبر عن أن نائب وزير الخارجية الإيرانية، علي باقري، قد يلتقي قريبًا بمنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك.

برزت هذه الاحتمالات على خلفية تقارير غير رسمية تحدثت عن قرار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، السماح للدبلوماسيين بالدخول في حوار مباشر مع واشنطن، وهو ما يمثل خروجا عن أجندة المواجهة. ومع ذلك، فإن هذه الإشارة الإيجابية قد تطغى عليها التقارير حول قوة طهران "الناعمة": فقد نشرت المواقع المعارضة للقيادة الإيرانية أدلة تدين "عملاء طهران" داخل المؤسسة الأمريكية.

ونشرت قناة إيران إنترناشيونال الفضائية المعارضة لطهران، بالتعاون مع منصة سيمافور الأمريكية، مقتطفات من مئات رسائل البريد الإلكتروني الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية قبل عشر سنوات، والتي تشير إلى أن سلطات الجمهورية الإسلامية حاولت التأثير في موقف واشنطن من خلال ممثلين في المجتمع الأكاديمي.

وسبق أن طالب ممثلون عن الحزب الجمهوري بحرمان كل هؤلاء الأكاديميين من الوصول إلى المعلومات السرية والتخلي عن فكرة أي حوار مع إيران.

ومن المرجح الآن أن تواجه أي محاولات لإقامة اتصال مباشر بين الولايات المتحدة وإيران عقبات.

وكما قال الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، نيكيتا سماغين، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، إذا عُقد اجتماع بين باقري وماكغورك، فسيشكل دلالة على تغيير في موقف الجمهورية الإسلامية من المفاوضات مع دبلوماسيي واشنطن. وأضاف سماغين: "بعد انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي، أعلن الجانب الإيراني أنه لن يجري مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين، وطوال هذا الوقت جرى الحوار عبر وسطاء. وبالتالي، فإن مثل هذا التحول في الموقف يمكن أن يشير إلى أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتقديم تنازلات أوسع بكثير مما فعلته في الماضي القريب".

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