معدل ذكاء الضباط الأمريكان منخفض!

تعاني المؤسسة العسكرية الأمريكية من قضايا شائكة يجب الوقوف عندها وفق تشاك ديفور في فوكس نيوز.

في عالم يحيط به شبح عدم الاستقرار الجيوسياسي والتقدم التكنولوجي السريع يجب أن يكون جيش الولايات المتحدة حصنا من القوة والتركيز. لكن قواتنا المسلحة متورطة في البيروقراطية والتدخل السياسي والافتقار إلى وضوح المهمة.

وهناك مشكلة صارخة تعاني منها المؤسسة وهي الانتشار غير المستدام للجنرالات قياسا مع الحجم الإجمالي للقوات المسلحة؛ إذ أن عدد الضباط الجنرالات انخفض بنسبة 25% وفق بند في قانون تفويض الدفاع الوطني.

وتعاني المؤسسة العسكرية من انخفاض معدلات الذكاء بين ضباط مشاة البحرية بشكل مقلق. وهذا تحذير صارخ بشأن المعايير المستخدمة في قبول المرشحين لمواقع قيادية. ومع الأخذ بالاعتبار أن زمن التدرج في المناصب العسكرية قد ولّى، يتعيّن علينا القيام بما يلي:

اشتراط الحصول على الشهادة الجامعية لترشيح الضباط

إعطاء الأولوية للتعليم العسكري وزيادة الخبرة القتالية لكبار الضباط

اعتبار الجدارة هي المعيار الأهم للأدوار القيادية

ترشيح الأفراد ذوي الخبرة والمعرفة المكتسبة خلال سنوات صفوف المجندين لأدوار الضباط

تطوير مهارات صف الضباط على الصعيد الإلكتروني والسيبراني

الاحتفاظ بالضباط الجيدين والتخلص من عديمي الكفاءة بشفافية

إحياء روح المحارب من خلال رفع المعنويات وتشجيع الانضباط والتركيز في المهمة

ويختم الكاتب بالقول: دعونا نعيد الاحترام والقوة القتالية الفعالة لمؤسستنا العسكرية كي نضمن جاهزية القوات المسلحة وكفاءتها.

المصدر: فوكس نيوز

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