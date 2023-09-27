أمريكا وإسرائيل والصداقة المشروطة

لم تعجب سياسات نتنياهو وحكومته المتطرفة اليهود الأمريكان فماذا فعلوا حين زار الولايات المتحدة مؤخرا؟ جنيفر روبين تجيب في واشنطن بوست.

خرج المئات من اليهود الأمريكيين في شوارع نيويورك أثناء زيارة نتنياهو الأخيرة للولايات المتحدة، احتجاجا على اعتداء نتنياهو وحكومته على استقلال القضاء. وهذا يدل على إدراك جديد بين اليهود الأمريكيين مفاده أن انتقاد القادة الإسرائيليين الذين ينتهكون القيم ضروري جدا.

وقبل أيام من وصول نتنياهو ألقت الراباي أنجيلا بوشدال خطبة في أحد المعابد اليهودية مفادها أن اليهود الأمريكيين لا يدعمون قيمنا في إسرائيل. إذا كنت تريد أن ترى تغييرا فعليك تحصين المتظاهرين ودعم حركة الإصلاح الإسرائيلية ودعم المؤسسات التي تبني إسرائيل أكثر عدلا وديمقراطية ومساواة.

وتحث الكاتبة المنظمة السياسية اليهودية الأبرز، آيباك، لاتخاذ موقف شريف من نتنياهو وحكومته بدلا من الدفاع الأعمى عن الحكومة الإسرائيلية.

وفي النهاية يبدو أن أيام الدعم غير المشروط وغير النقدي من معظم اليهود الأمريكيين ولّت. كما يبدو أن شرط الحفاظ على استقلال القضاء وسيادة القانون هو شرط استمرار الصداقة بين إسرائيل وأمريكا.

المصدر: واشنطن بوست

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