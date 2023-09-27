كيف ستتعامل إيران مع التطبيع بين السعودية وإسرائيل؟

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن محاولة إيران فرض شروطها على التطبيع السعودي الإسرائيلي المرتقب.

وجاء في المقال: تحاول السلطات الإيرانية تطوير مقاربات لاتفاق سلام محتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ترعاه الإدارة الرئاسية الأمريكية. وعلى الرغم من أن قيادة الجمهورية الإسلامية شددت علانية لهجتها بشأن هذه الخطوة الدبلوماسية، إلا أن وسائل الإعلام المحلية تقول إنها بحاجة إلى اتباع نهج أكثر واقعية في الوقت الذي تعزز فيه علاقاتها مع العالم العربي.

وفي الصدد، قال الباحث في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، يوري ليامين، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": أولا، أود أن أشير إلى أن عملية التطبيع السعودي الإسرائيلي نفسها فيها العديد من المزالق، ولا يزال من غير المعروف كيف ستنتهي ومتى. أما بخصوص ردة فعل إيران، فإذا اعترفت السعودية بإسرائيل وأقامت علاقات دبلوماسية معها، فإن ردة فعل الجمهورية الإسلامية على ذلك ستكون بالتأكيد سلبية، لكنها سوف تقتصر على التصريحات وغيرها من اللفتات السياسية والدبلوماسية. وفي نهاية المطاف، ربما يكون الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لإيران هو أن المملكة العربية السعودية لا تساعد إسرائيل في الحرب السرية المستمرة بين وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والإيرانية، وأن تبقى محايدة في حال نشوب صراع مسلح بين إسرائيل وإيران".

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