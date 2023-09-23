دعهم يأكلون الخبز!

تسخر النخبة الأمريكية من معاناة المواطنين الأمريكيين الذين يصارعون آثار التضخم في حياتهم اليومية وتدعوهم لأكل الكعك! فكيف يرى لوك هيلغيمان الوضع في فوكس نيوز؟

لقد حاول المتعجرفون من الأكاديميين وذوي الرواتب ذات الأصفار الستة الاستهزاء بمعاناة المواطنين من تكاليف المعيشة الباهظة من غذاء ومسكن وغاز وطاقة وغيرها. وقاموا باستخدام رسوم بيانية وإحصائيات منتقاة بعناية لتثبيت "غباء" المواطنين الأمريكيين في شكواهم من التضخم.

في الواقع شهدت البلاد تضخما كبيرا لم تشهد مثله منذ أربعة عقود. وانخفض معدل الادخار الشخصي إلى 3.5%، في حين تركزت الثروة في أيدي الأغنياء. وتعود أسباب معاناة المواطنين للسياسات الحكومية والمالية الفاشلة في السنوات الأخيرة.

وعمل الاحتياطي الفيدرالي والحكومة لنهب ثروات المواطنين بشكل قانوني وعرّضوا الحلم الأمريكي للخطر. ولم يعترفوا بأخطائهم، وليس لديهم أية خطط لمعالجة هذه القضايا الأساسية.

ويختم الكاتب بالقول: إذا كنت تقول لمن يكافحون من أجل خبزهم اليومي "دعهم يأكلون الكعك" فأنت تدفعهم للاحتجاج والثورة على الواقع. فلماذا لا نتدارك الموقف سلميا؟

المصدر: فوكس نيوز

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