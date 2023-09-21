تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول تدمير مسيرّة "لانسيت" الروسية طائرةً مقاتلةً أوكرانية، وزيادة مدى طيرانها.

وجاء في المقال: لم يكن لدى الدفاع الجوي الأوكراني الذي يغطي مطارًا عسكريًا بالقرب من كريفوي روغ الوقت الكافي لرمش العين قبل أن تقوم طائرة روسية مسيرة بتفجير طائرة من طراز ميغ 29 على مدرج الإقلاع.

لقد أصبحت "لانسيت" منذ فترة طويلة أسطورة العملية العسكرية الخاصة وكابوسًا للجيش الأوكراني. تنوع الأهداف التي تضربها يثير الدهشة: دبابات، مركبات مدرعة، مدافع ذاتية الدفع، مخابئ، ورادارات، ولكن لم تكن هناك طائرات في مجموعة أهدفها حتى الآن. ويعود ذلك لأن الطائرات، كقاعدة عامة، تتمركز بعيدا عن خط المواجهة ولم تتمكن لانسيت ببساطة من الوصول إليها. ولكن، على ما يبدو، تغير الزمن، وأصبحت المسافة إلى هدف يبلغ حوالي 100 كيلومتر في متناول اليد بالنسبة للطائرة الروسية المسيرة.

لقد قيل الكثير عن دقة لانسيت الفائقة، لكن لا أحد تقريبًا يلاحظ ميزتها المهمة جدًا على معظم الطائرات المسيرة الانتحارية، وهي أنها بلا ضجيج.

وفي الصدد قال الخبير العسكري ألكسندر إيفانوفسكي: "يمكن دائمًا تحديد وجود طائرة مسيرة عادية في الهواء من خلال صوت المراوح، بينما يعمل محرك لانسيت بصمت تقريبًا. بالنسبة لمحطات الرادار، دائمًا الطائرات الصغيرة المسيرة هدف صعب للغاية. لكن يمكن سماعها بشكل مثالي من بعيد. تطير لانسيت بصمت تقريبًا، ولا يُلاحظ وجودها إلا في اللحظة الأخيرة، عندما يكون الوقت قد فات للرد. إذا افترضنا أن وحدة العمليات الخاصة تستخدم بالفعل نسخة بعيدة المدى من لانسيت، فهذه بالطبع كانت مفاجأة غير سارة للغاية للعدو".

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