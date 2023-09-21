حل إنقاذي لأزمة إسرائيل الدستورية

يقترح الكاتب لياف أورغاد حلا لإنقاذ الديمقراطية في إسرائيل من الصراع بين الحكومة والمحكمة العليا. فما هو الحل؟

في يناير الماضي ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا التعيين الحكومي لأرييه درعي بسبب عدم معقولية تعيينه. لكن الائتلاف الحكومي قام بتعديل قانون لإلغاء صلاحية المحكمة لتطبيق مبدأ المعقولية. والآن تعمل المحكمة المكونة من 15 قاضيا لإبطال قانون الحكومة. وإذا استطاعت ذلك سيرفض نتنياهو الامتثال لأوامرها. قال نتنياهو لقناة CNN: هذه منطقة مجهولة أرجو أن لا نصل إليها.

والحل الممكن، وفق الكاتب، هو إنشاء جمعية تأسيسية تضم أشخاصا عشوائيين، بناء على وثيقة إعلان إسرائيل، لتجنب الوقوع في الانقسامات واكتساب الشرعية. والعشوائية تعني اختيار متطوعين بالقرعة على أساس موازنة الجنس والعرق والعمر ومستوى التعليم. ويقدّم هذا التجمع استنتاجاته حول القضية الدستورية.

ولكن من غير المتوقع أن تدعم الحكومة أو الأغلبية في الكنيست مثل هذه الجمعية خاصة إذا كانت النتائج التي ستخرج بها لا تناسبها. وقد يكون من المحرج تجاهل النتائج خاصة إذا شاركت بها شخصيات شعبية هامة مثل الرئيس السابق اسحاق هرتزوغ.

ويرى الكاتب أن اختيار جمعية تأسيسية عشوائيا قد يكون طوق نجاة للديمقراطية في إسرائيل التي أصبحت على شفا أزمة دستورية.

المصدر: واشنطن بوست

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