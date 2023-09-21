عقبات لوجستية قد تهدد صمود الجيش الأمريكي

يرى كريستوفر بووث أن استخدام المعدات العسكرية المتطورة في الميدان قد يشكل عقبة كبيرة في وجه القوات الأمريكية في أي منافسة بين القوى العظمى. فكيف يفسر ذلك؟

إن المشكلة الأساسية التي تواجه القوات الأمريكية هي تعقيد المركبات وأنظمة الأسلحة والمعدّات. وهذا التعقيد الإلكتروني يجعل إصلاحها أمرا مستحيلا في الميدان. فكيف يمكن إصلاح الدروع المتطورة أو تصنيع أشباه الموصلات للإلكترونيات المعقدة في أجهزة الراديو والكمبيوتر الموجودة في أنظمة التوجيه؟

لقد طوّر الخصوم أساليب مختلفة لاستهداف نقاط الضعف ذات التقنية العالية للجيش الأمريكي بدءا من مهاجمة الأقمار الصناعية إلى الفضاء إلى القضاء على نظام تحديد المواقع GPS للملاحة. وكذلك التوجيه الدقيق للهجمات الكهرومغناطيسية أو الهجمات السيبرانية الوقائية وحتى التعليمات البرمجية المزروعة في الأنظمة من خلال سلاسل التوريد الحساسة.

ولن يسمح الخصوم للولايات المتحدة أن تبني خدمات لوجستية كافية لجيشها. ولن يكون من السهل إخلاء المركبات وتزويد القوات بما تحتاجه من قطع غيار في الوقت المناسب. وقد تخوض القوات البرية والبحرية معارك وجودية ضد الصواريخ الباليستية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والهجمات الالكترونية.

ولذلك يرى الكاتب أن على الولايات المتحدة تصنيع أسلحة قوية وموثوقة وسهلة الإصلاح لتساعد الجيش ومشاة البحرية على القتال لفترة أطول.كما أن عليها العمل على تقليل تعقيد الأنظمة وتقليل الحاجة إلى الإصلاحات اللوجستية.

المصدر: ناشيونال إنترست

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