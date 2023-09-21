نقاط الالتقاء

تحت العنوان أعلاه، كتب مراد صديق زاده، في "إزفيستيا"، حول العوامل التي تخدم إنشاء مركز روسي- تركي لتخزين الغاز وتوزيعه.

وجاء في المقال: كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طرح فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا في أكتوبر 2022. وفي 4 سبتمبر 2023، في اجتماع مع رجب طيب أردوغان في سوتشي، قال بوتين إن شركة غازبروم زودت شركة بوتاس التركية بخريطة طريق للبناء القادم. لكن في وقت لاحق، ذكرت رويترز نقلا عن مصادر مغلقة أن تنفيذ المشروع يواجه تأخيرات بسبب مشاكل حول من سيدير مركز الغاز.

وبطبيعة الحال، فإن مسألة الإدارة مهمة للطرفين، لأن المركز سيصبح المكان الذي يتشكل فيه سعر الغاز وتحديد وجهته. ولن ترغب موسكو في تسليم السيطرة بشكل كامل إلى الجانب التركي. وهذا من شأنه أن يجنبها التكهنات في المستقبل، حول ما إذا كانت أنقرة، في حال نشوء خلاف في العلاقات الثنائية، سوف تستخدم هذا النفوذ للدفع بمصالحها.

حل مسألة الإدارة صعب، ولكن بسبب المنافع، فعلى الأغلب سيكون حلها ممكنا. ترى موسكو في هذا المركز فرصة لتنويع طرق تصدير الطاقة. بعد تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" وفي سياق الصراع الدائر في أوكرانيا، يمكن أن يصبح مركز الغاز في تركيا بديلاً لإمداد جنوب وشرق أوروبا، بما في ذلك المجر واليونان والبوسنة والهرسك، ورومانيا وصربيا بالغاز الروسي.

هناك أيضًا العديد من الفوائد للجانب التركي: أولا، تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة؛ ثانيا، زيادة التعاون في قطاع الطاقة وليس فقط مع روسيا، إنما ومع أذربيجان وإيران؛ ثالثا، أداة للضغط على الدول الغربية.

وبالنظر إلى كل ما سبق، فمن المفترض أن يتم إنشاء مركز للغاز في تركيا، حيث أن هناك الكثير من الفوائد الواضحة لجميع الأطراف. ومع أن مسائل الإدارة والسيطرة معقدة، لكن موسكو وأنقرة أظهرتا مرارا البراغماتية، على سبيل المثال، في تحقيق استقرار الوضع في سوريا، على الرغم من أن كثيرين لم يؤمنوا بذلك. لذا، فإن روسيا وتركيا سوف تجدان حلاً وسطاً وتستمران في التعاون متبادل المنفعة.

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