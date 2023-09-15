تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول قيام جماعة بانديرا بإعدام جنود الجيش الأوكراني.

وجاء في المقال:مع ظهور تشكيلات العقاب النازية على الخطوط الأمامية، المكلفة بالقبض على "الفارين والجبناء" الذين يرفضون الذهاب إلى "الهجوم باللحوم"، أصبحت عمليات الإعدام دون محاكمة أو تحقيق منتشرة على نطاق واسع في القوات المسلحة الأوكرانية. وقد تحدث نائب قائد المديرية المركزية بالحرس الروسي في جمهورية دونيتسك، ألكسندر خوداكوفسكي، عن هذه الوقائع في قناته على Telegram.

بعد المعركة، قررت مجموعة من الجنود الأوكرانيين الاستسلام، فرفع بعضهم أيديهم وغادروا حزام الغابات وتحركوا نحو المواقع الروسية. وبقي البعض، على الأرجح الجرحى، في "المنطقة الرمادية" فأطلق عليهم مسلحو الكتيبة النازية النار من مسافة قريبة.

"أربعة بلطجية، دون أن يخفوا وجوههم على الإطلاق، يأتون من جانب العدو ويقضون على جرحاهم. ما رأيناه يعيدنا مرة أخرى إلى الأحاديث العديدة التي تفيد بأن العدو يستخدم مفارز من الأكثر "تعصبا قوميا" من أجل إبقاء جميع المجندين مطيعين".

"الهلاك" هو الاسم الذي يطلق على واحدة من أكثر الطرق قسوة لمعاقبة الجنود من قبل قادتهم- إعدام كل عاشر عضو في الوحدة التي تنتهك الانضباط العسكري. كنا نظن أن مثل هذه الفظائع غرقت في غياهب النسيان منذ فترة طويلة، لكن رجال الإعدام الأوكرانيين أعادوا هذه الممارسة".

وفي الصدد، قال الأستاذ المساعد في قسم علم الاجتماع بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، فلاديمير ييرانوسيان: "لا يمكن لنظام زيلينسكي حل مجاعة التعبئة إلا من خلال التعبئة الكاملة وممارسة الإبادة على الخطوط الأمامية. يرد الجنود على "الهجوم باللحم" بالهروب الجماعي والاستسلام. الهلاك، أو ببساطة الإعدام، وفقًا لرأي السياسيين في كييف، يجب أن يوقف تدفق الخونة. وسط النكسات الكارثية التي شهدها الصيف، تزايدت حالات القتل خارج نطاق القانون على الخطوط الأمامية. علاوة على ذلك، يجري تطبيق أسلوب ما يسمى "عزل ساحة المعركة". تندفع الوحدة للهجوم، وتُغطى طرق الهروب المحتملة بألغام البتلات المضادة للأفراد. أماكم الموت برصاصة روسية، وخلفكم الألغام. ليس هناك كثير من الخيارات. ولكن في الحالة الأولى، يمكنهم الاستسلام والبقاء على قيد الحياة".

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