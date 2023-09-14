بكين تعد بالتعامل بعطف مع تايوان

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ترجيح واشنطن نشوب حرب مع الصين بسبب تايوان.

وجاء في المقال:في حديثه في واشنطن، قال وزير القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، إن الهجوم الصيني على تايوان أمر محتمل تمامًا. فليس من قبيل الصدفة أن الصين على وشك تشغيل حاملة طائرات ثالثة وتسعى أيضًا إلى التفوق في الفضاء.

احتمال "العدوان الصيني" ضد تايوان كبير، بحسب صحيفة The Hill التي نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن قال مرارًا إن الولايات المتحدة، في مثل هذا السيناريو، سترسل قوات للمساعدة في الدفاع عن الجزيرة. علما بأن واشنطن تقيم علاقات غير رسمية مع تايوان وتزودها بأسلحة حديثة.

لكن بكين كشفت عن خطة سلمية بحتة لإعادة ضم الجزيرة إلى الوطن الأم. ووفقا للخطة، ستصبح مقاطعة فوجيان في البر الرئيس جنة للسياح والطلاب ورجال الأعمال التايوانيين.

وفي الصدد، قال عميد كلية الدراسات الشرقية في المدرسة العليا للاقتصاد، أندريه كارنييف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "من المرجح أن يقوم الأمريكيون بتصعيد الوضع بدلاً من تقديم تحليل واقعي للحالة. فقد استبعد وزير دفاع تايوان مؤخراً وقوع هجوم في غضون الأعوام العشرة المقبلة. أما بالنسبة لوعد بايدن، فلا أحد يستطيع أن يعطي توقعات علمية. سيكون ذلك أشبه بالتبصير بتفل القهوة. كان لدى الإدارة السابقة مفهوم عدم اليقين الاستراتيجي. ولم تعد الولايات المتحدة بأي شيء، لكنها لم تقل أيضًا إنها لن تدافع عن تايوان. لقد رفع بايدن الرهان".

وردا على سؤال عما تعنيه التقارير الإعلامية بأن تايوان ستتخلى عن اسمها كجزيرة "صينية" في أكتوبر، في يوم العيد الوطني، أكد كارنييف أن هذه مجرد تكهنات. فإذا اتخذت تايبيه مثل هذه الخطوة، قد تدفع الصين إلى عمل عسكري.

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