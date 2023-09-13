ستارة للتسليم

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول السر في حديث وزير الخارجية الأمريكية عن استعداد كييف للتفاوض.

وجاء في المقال: قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن كييف مستعدة للتفاوض، ووصف في الوقت نفسه وحدة أراضي أوكرانيا بـ"الشرط العادل" لإنهاء الصراع. وأضاف أن السلطات الروسية إذا أبدت "اهتماما"، فإن الأوكرانيين "سيكونون أول من ينضم" إلى المفاوضات والولايات المتحدة "ستأتي وراءهم مباشرة". في الوقت نفسه، كما أوضح وزير الخارجية الأميركية، "سيتعين على الأوكرانيين أن يقرروا بالضبط كيف سينتهي كل هذا، وأين ستمر الخطوط".

وفي الصدد، قال الباحث في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية سيرغي فيودوروف:

أظن أن هذا بيان سياسي بحت، دون أي تفاصيل أو آفاق. لقد قال ذلك لملء الفراغ الناجم عن توقف "الهجوم المضاد" الأوكراني. ربما من أجل إعداد الأوكرانيين، بطريقة، ما للبحث عن حل وسط بشكل أكثر عقلانية ومن دون تخيلات، استنادًا إلى تطور الأحداث على الجبهة في المستقبل. أعطى جيش الناتو أوكرانيا ستة إلى سبعة أسابيع أخرى للهجوم، قبل أن يبدأ ذوبان الجليد. وبعد ذلك، سوف يضطر الأوكرانيون بطريقة أو بأخرى إلى الموافقة على خسارة الأراضي المعروفة. وفي الوقت نفسه، سوف تتنصل الولايات المتحدة من أي مسؤولية عن ذلك، وتكرر أن من المفترض أن "الأوكرانيين أنفسهم يجب أن يقرروا ما هي التنازلات التي يجب عليهم تقديمها". وهذا شكل من أشكال التغطية لسلوك الأميركيين. وإذا مارست الولايات المتحدة الضغوط على أوكرانيا وأجبرتها على الاعتراف بالوضع الحقيقي للأمور، فإن نظام كييف سيغير خطابه ويتحدث عن المفاوضات.

تصريح بلينكن الحالي عبارة عن ستارة يجري خلفها اتخاذ قرارات واقعية تستند إلى الوضع في ساحة المعركة.

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