لماذا يعارض الجمهوريون دعم أوكرانيا؟

استطلاع أجرته شبكة CNN يظهر الانقسامات السياسية بين الحزبين حول دعم أوكرانيا. والكاتب بول بيلر يوضح الأسباب في ناشيونال إنترست.

بيّنت نتيجة استطلاع CNN أن 61% من الديمقراطيين طالبوا بالمزيد من الدعم لأوكرانيا، بينما قال 38% منهم أن أمريكا قدّمت ما يكفي. أما الجمهوريون فكان رأي 59% منهم أن أمريكا فعلت ما يكفي، بينما طالب 40% منهم بالمزيد من الدعم.

وهناك عدة أسباب لمعارضة أغلبية الجمهوريين؛ حيث أن تقديم المزيد من المساعدات يعني هدر الأموال الطائلة، كما أن المساعدات العسكرية قد لا تشجع الأوكرانيين على قبول التسوية ويؤدي لمزيد من سفك الدماء وهدر المال بلا داع. ويرى بعض الديمقراطيين أن معارضة أغلبية الجمهوريين لدعم أوكرانيا هو فقط من أجل معارضة رئيس ديمقراطي، وفق السيناتور الديمقراطي كريس مورفي.

وهناك أمر مهم للغاية وهو التقارب الثقافي بين مبادئ الرئيس بوتين ومبادئ الجمهوريين. فمواقف الرئيس بوتين تجاه القضايا الدينية وقضايا المثلية والمثليين تتقاطع مع التوجه الثقافي لأغلبية الجمهوريين في هذا الصدد. والأهم من ذلك أن أغلبية الجمهوريين لا ينظرون لروسيا على أنها "الرجل السيء" بل على العكس ينظرون إليها كالرجل الطيب في الصراع.

ويختم الكاتب بأن الجمهوريين يتهمون أوكرانيا بالفساد ويربطون بين الفساد فيها وتورط آل بايدن في هذا الفساد. ولا يخفى على أحد أنه إذا فاز الرئيس ترامب بالرئاسة فإن علاقته غير العادية بالرئيس بوتين سيغير الواقع في أوكرانيا وكل ما يتعلق بها.

المصدر: ناشيونال إنترست

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