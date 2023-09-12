تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول تخلي كييف عن 18 ألف أسير.

وجاء في المقال: أصبحت المفاضلة بين الموت والاستسلام بالنسبة للعسكريين الأوكرانيين تميل، على نحو متزايد، لمصلحة الحل الثاني. مقاتلو الجيش الأوكراني يفضلون رفع أيديهم والاستسلام. مع كل دعاية كييف حول "الفظائع" التي يرتكبها الجيش الروسي، تنتشر معلومات بين جنود الجيش الأوكراني عن توفير الحياة والرعاية الطبية والغذاء لهم في الأسر. لكن نظام كييف نفسه لا يهتم بالسجناء، فهو لن يبادلهم.

تختلف البيانات المتعلقة بعدد أسرى الحرب الأوكرانيين تمامًا مثل اختلاف إحصائيات عدد القتلى. الآن توفر قناة Whisper of the Front على تيليغرام، التي تجمع مثل هذه المعلومات، بيانات تفيد بأن عدد أسرى القوات الأوكرانية في سجون ومعسكرات دونيتسك وروسيا قد وصل إلى 18 ألفًا.

وفي حين أن روسيا تكرر عرض مقترحات لتبادل الأسرى، فإن أوكرانيا على المستوى الرسمي، بقرارات من برلمانها، ترفض التبادل. ولكن، في الواقع ليس كل أسرى الحرب يعدون "منبوذين" من قبل كييف. فقد نشرت مؤخراً وثيقة أعدها المركز الوطني الأوكراني لتنمية السلام، عبّرت عن موقف القيادة الأوكرانية من مسألة تبادل أسرى الحرب. في ذلك، جرى تقسيم الأسرى الأوكرانيين إلى فئات.

تشمل قائمة الأسرى غير الضروريين، الذين لا يخضعون للتبادل، الأفراد العاديين والجرحى والقادة الصغار (الرقباء)، وبشكل عام، الأفراد العسكريين ذوي التخصصات غير نادرة. هذا هو "اللحم الحي" الذي يلقونه بلا رحمة في الهجوم. وبحسب مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، فإن "الجانب الأوكراني يرفض مبادلة جنود عاديين".

أما المسلحون الذين تم أسرهم من آزوف والتشكيلات النازية الأخرى فلهم قيمة خاصة بالنسبة لكييف. هناك فارق بسيط هنا، وهو أن القيادة العسكرية الروسية ليست مستعدة للإفراج عن النازيين، حيث يجري التحقيق مع عدد منهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب ضد العسكريين والمدنيين الروس.

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