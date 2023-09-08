أمريكا تنتحر اقتصاديا بسبب "الحلم الأخضر"

إن سياسة "كل شيء أخضر" ستكون وبالا على الاقتصاد الأمريكي بينما سيزدهر اقتصاد الصين. فهل سينتبه المخططون لأخطائهم؟ كارول روث تناقش القضية في فوكس نيوز.

منذ انضمت الصين لمنظمة التجارة العالمية واقتصادها يزدهر بشكل هائل. والسبب هو إقبال السوق العالمية على منتجات الصين رخيصة التكلفة. ولكن العواقب على الاقتصاد الأمريكي كانت وخيمة، حيث اختفت 5 ملايين وظيفة في قطاع التصنيع بين عامي 1997 و 2017.

يريد المتطرفون المناخيون إبعادنا عن الوقود الأحفوري واستبداله بمصادر خضراء. وحتى لو اعتبرنا أن هذه المصادر ممكنة وأفضل وأكثر تكلفة، إلا أنها ستفقد الولايات المتحدة ميزاتها التنافسية. فالولايات المتحدة لن تستطيع حل مشكلة التصنيع بتكلفة أقل بسبب ارتفاع تكاليف العمالة. وليس لدى الولايات المتحدة تنافسية حتى فيما يتعلق بالمواد الخام. والميزة التي تستطيع أمريكا الاعتماد عليها هي الطاقة وهذا ما يريدنا المتطرفون التخلي عنه.

وخير مثال على ذلك صناعة السيارات الكهربائية. فقد أعلنت فورد أنها ستخسر 4.5 مليار دولار في أعمالها الخاصة بهذه الصناعة لعدم امتلاكها ميزة التصنيع بجودة عالية وبتكلفة منافسة. بينما تستطيع الصين تصنيعها بجودة وبتكلفة لا تزيد عن 15 ألف دولار. وحسب رويترز 8% من السيارات الكهربائية المباعة في أوروبا هي من علامات تجارية صينية.

وهناك تبعات أخرى للسياسة الخضراء. فالابتعاد عن الطاقة التقليدية يعني إضعاف الدولار فيما يتعلق بتجارة النفط العالمية. ويبدو أن الصين تعتمد على قصر نظر المخططين المركزيين في الولايات المتحدة.

وتخلص الكاتبة للقول بأن "الحلم الأخضر" هو انتحار للاقتصاد الأمريكي وعلينا أن نتعلم الدرس قبل فوات الأوان.

المصدر: فوكس نيوز

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