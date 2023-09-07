هل تصبح سلوفاكيا حليفا لروسيا؟

بجرة قلم قد تعود سلوفاكيا للتحالف مع روسيا إذا عاد روبرت فيكو لرئاسة سلوفاكيا. فكيف يرى جون كامبفنر الوضع في الغارديان؟

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة في سلوفاكيا أن المرشح روبرت فيكو سيتصدر المشهد من جديد في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويشبّه فيكو نفسه بزعيم اليمين المتطرف في المجر المجاورة، فيكتور أوربان. ولا يخفى أبدا أن فوز فيكو يعني تحوّل سلوفاكيا من داعم لأوكرانيا إلى حليف داعم للرئيس بوتين. ومما يزيد الأمر سوءا أن 50% من السلوفاكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تمثل خطرا أمنيا. ويعتقد 40% منهم أن حرب أوكرانيا هي حرب بالوكالة للولايات المتحدة ضد روسيا، وفق مركز أبحاث جلوبسيك.

لطالما خشي الغرب من دول ما بعد الشيوعية. فقد أطلقت عليها مادلين أولبرايت "الثقب الأسود". والجدير بالذكر أن سلوفاكيا لم تنضم للناتو إلا في عام 2004 وأصبحت جزءا من الاتحاد الأوروبي. ثم جاء فيكو من عام 2006 إلى عام 2010، وعاد بين عامي 2012 و 2018 وكان ينتقد الغرب بشدة أمام جمهوره. لكنه استقال بعد تظاهرات غاضبة في سلوفاكيا لتأتي زوزانا تشابوتوفا عام 2019 ولتتعاقب أربع حكومات على سلوفاكيا عانت جميعها من التضخم وأزمة الطاقة.

ويختم الكاتب بالقول إن عودة فيكو تعني وقف الأسلحة لأوكرانيا وآلاف الصفحات المناهضة للولايات المتحدة والغرب على فيسبوك. كما يمكن أن تتحالف سلوفاكيا في قلب أوروبا مع روسيا وتعود موضة سياسة فيكو التي تمثل تآكل الثقة في الديمقراطية الليبرالية.

المصدر: الغارديان

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب