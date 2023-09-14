حقول ألغام نارية

تحت العنوان أعلاه، كتب بيوتر غورودوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول تكتيك روسي جديد في أرض المعركة يبعث الرعب في أوساط الجيش الأوكراني.

وجاء في المقال:وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التكتيكات الجديدة التي تتبعها القوات المسلحة الروسية، والتي تمكنت من خلالها من القضاء على خبراء المتفجرات الأوكرانيين. ووفقا للصحيفة الأمريكية، سمحت التكتيكات الجديدة للقوات الروسية بجعل حقول الألغام الغادرة بالفعل أكثر فتكا.

“على سبيل المثال، يقومون بمعالجة حقل مزروع بالألغام بمادة شديدة القابلية للاشتعال. وبمجرد أن يبدأ الأوكرانيون في تطهير ممر من الألغام، يُسقط الروس قنبلة من طائرة مسيرة على الحقل، ما يولّد بحرا من النيران والانفجارات"، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

كما يدرك أفراد الجيش الأوكراني تفوق روسيا في بعض الجوانب على خط المواجهة. فقد اعترف أحد قدامى المحاربين في مشاة البحرية، ويُدعى دينيس، بـ "أن الروس لديهم عددا أكبر من المدفعية والدبابات، ومن الطائرات المسيرة، وعددا أكبر من الرجال".

ما مدى فاعلية هذا التكتيك؟

من غير المرجح أن يجري استخدام مثل هذا التكتيك في كل مكان، وفقًا للخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، لأن القوات الروسية، بهذه الطريقة، تقوم بإبطال حقول الألغام الخاصة بها بنفسها. وقال: "على الأرجح، الحديث يدور عن حالات فردية عندما ينصب الجنود الروس فخًا للقوات المسلحة الأوكرانية، ويقوموا بتلغيم منطقة معينة، ثم تفجيرها عندما تحتلها القوات المسلحة الأوكرانية. وهذه طريقة شائعة، إلى حد ما، وتخيف العدو".

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